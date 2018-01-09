免費視力檢查 納入小五學童

2018年01月09日 04:09 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

台北市從2013年起首創提供國小二年級學童連續3年免費專業視力檢查，並逐年將各年級學童納入，今年更將小五學童納入免費視力檢查的補助對象，第一波免費檢查，從即日起到5月31日為止，家中有國小一、四、五及六年級學童的家長，記得帶孩子持「護眼護照」或「護眼卡」至特約眼科醫療院，就能接受免費專業視力檢查。

衛生局指出，分析資料發現，近視學童的用眼習慣較差，尤以「近距離用眼時，眼睛與物體的距離」、「平均每天近距離用眼的時間」、「近距離用眼30分鐘，是否有休息10分鐘」、「讀書、寫功課、用電腦的坐姿」等方面最為明顯。衛生局表示，台北市的學童視力檢查計畫，這幾年成效相當不錯，學童近視年增率從每年增加100至125度，已經降至24度到26度左右。

聯合醫院和平院區眼科主治醫師楊佳靜表示，學童的近視問題，包括先天的散光、近視等，早期發現矯正治療的效果比較好。檢查項目包含散瞳前、後驗光、裂隙燈檢查、裸視視力及最佳矯正視力等。年紀越小罹患近視，就越容易成為高度近視者，高度近視易產生早年性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑病變等，甚至會導致失明。如果學童經檢查後發現已有近視，一定要遵照眼科專科醫師指示，配戴眼鏡或接受後續治療，並且改善錯誤用眼習慣，才能避免視力惡化。

(中國時報)