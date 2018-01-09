23處共融遊戲場 年底完工

新北市選定23處公園建置共融遊戲場，讓大人、小孩同樂。（高鈞麟翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市政府去年起導入通用設計理念，在全市973座公園綠地之中，選出23處適合建置共融遊戲場，並著手改造，預計今年底全數完工，未來可提供平等、友善且安全的遊戲場域，大人、小孩都能在共融遊戲場輕鬆嬉戲。

農業局表示，通用設計的目的是讓大家生活的環境、空間及產品等都能適合所有人，簡單來說就是「可以被多數人接受及共同使用」的設計概念，而通用設計導入公園，可打造符合不同使用者及年齡層需求的公園場域。

去年9月，從全市973座公園綠地中，選出17處適合建置共融遊戲場，各公園主管機關響應後，增加蘆洲線型公園、淡水觀潮廣場、林口樂活公園、淡水兒童公園、新店三民公園及三重六合公園等6處，目前已完成5處，其餘18處預計將在今年底建置完成。

農業局長李玟說，新北市公園設計與配置已朝向符合無障礙法規以及融入通用設計概念邁進，全面檢討改善通道高低落差、設施可及性，除增加公園友善空間之外，也將逐步汰換缺乏設計感的遊具，與公民團體共同參與將公園遊具特色共融化，讓不同年齡層及身心成長狀態的小朋友與家長開心地一同遊玩。

新北市升格後新闢467座公園綠地，增加面積464.5公頃，也將針對閒置公有土地進行簡易綠美化的新北綠家園，除了改善閒置空地荒煙漫草的雜亂觀感，提供給民眾休憩地點。

(中國時報)

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