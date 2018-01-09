米篩目青年料理賽 發揚客家好味道

2018年01月09日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

桃園市客家事務局與萬能科技大學餐飲系，8日共同舉辦「桃園客家米篩目青年料理大賽」，來自全台高中職餐飲科系好手共108組、315人參賽，人數打破國內大專院校現烹比賽紀錄，學生以蒸煮炒煎炸烤6種料理方式分組競賽，展現年輕人創意，傳承客家美食新風味。

比賽以「桃園在地食材遇見客家米篩目」為主題，參賽者需自行從手工米篩目開始製作，並選用蒸煮炒煎炸烤其中一種烹調方式競賽，限時90分鐘完成一道以桃園本地食材為主的料理。鼓勵選手選用在地當令蔬果，減少食材再生產及運送過程中造成的能源浪費，落實「吃在地、食當季」的低碳食物里程概念。

桃園市長鄭文燦表示，近年桃園市政府積極推廣客家美食文化，不僅輔導近百家客家美食餐廳通過認證，去年也舉辦「2017北區客家美食料理比賽」，邀請日本香川縣進行「米篩目PK烏龍麵」交流賽，同時也獲日方邀請前往參加「全國新年烏龍麵大會2017 IN 讚岐」展覽大會，交流結果大受好評，成功讓傳統美食米篩目躍上國際舞台。

客家事務局長蔣絜安說，客家米篩目先將在來米泡水磨漿後，透過網篩讓米漿從網篩滴下，進入滾水中慢慢成形。手工製作的客家米篩目彈牙入口，這次競賽廣邀全台高中職學生參加，鼓勵青年學子手做傳統客家米篩目，激發美食創意新火花，為客家美食開創新視野。

萬能科大校長莊暢表示，希望透過比賽傳承客家美食，從認識客家菜進而學習客家料理，體會客家人刻苦耐勞精神。

(中國時報)