苗縣體育館老舊 體育署允改善

2018年01月09日 04:10 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣立體育館已屆使用年限，館內屋頂漏水、地板龜裂、廁所天花板塌陷等，處處是危機，已經危害運動民眾安全。縣教育處體健科科長李元友8日下午偕同體育署設施組組長許馨文等人，前往苗栗縣立體育館會勘。會勘結果決定修繕館內屋頂漏水是當務之急，將會著手改善補強工程。

苗栗縣立體育館，位在苗栗市中正路上，1979年開館，屬於老舊場館。苗栗縣議員邱鎮軍表示，接獲不少民眾反應，牆面油漆、館內積水、樓梯間鋼筋裸露、廁所天花板塌陷、地面龜裂嚴重，到處都貼「危險」等字，而且使用體育館民眾也很多。

他曾在議會上質詢館內設施年久失修，已經危及運動民眾的安全。

苗栗縣縣長徐耀昌對於體育場館安全問題相當重視，也於2017年12月15日特別北上拜會體育署林德福署長，希望中央可以撥經費補助縣立體育館的修繕，體育署允諾將補助2000萬元，提供縣民一個安全無虞的運動空間。

8日下午體育署設施組組長許馨文及體育署委員，與體健科長李元友一同前往苗栗縣立體育館會勘。會勘結果發現，館內已多處老舊，但首要要做的就是先改善屋頂漏水。屋頂漏水不單只是漆上油漆就好，還要加強外牆防水設施。

李元友表示，縣立體育館1979年開館使用，因尚未到40年使用年限，無法規畫重建整修，只能先請專業技師進一步鑑定是否須補強，再向教育部體育署爭取經費。

(中國時報)