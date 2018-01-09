回歸自然 環團促拆集集攔河堰

南投山區8日有雨，集集攔河堰進帳約500萬公噸，分別提供給彰化、雲林農田水利會200萬噸及250萬噸，另50萬噸則作為民生用水及工業用途；這樣的比例分配，並不為環團所接受。（沈揮勝攝）

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中國時報
／南投報導

雲林、彰化地區20多個環保團體，8日赴集集攔河堰管理中心前表達訴求，要求速拆堰體、讓濁水溪回歸自然，提供灌溉水源、防治下游揚塵；中區水資源局公布攔河堰歷年入流與供水情形未獲信任，最後勉強作出「30萬噸工業用水移為農用、拆除攔河堰可行性評估之會議紀錄呈報上級」結論。

參與這項訴求的環團包括雲林環保聯盟、彰化環保聯盟、彰化縣綠色資源人文保育協會、雲林旅北同鄉、雲林關心環境姐妹團、雲林憤怒青年聯盟、台灣水資源保育聯盟、台灣生態學會、台中新環境協會、彰化縣醫療界聯盟。

他們聲明「速拆集集攔河堰、治我濁水溪揚塵、還我母親河豐富水量、滋潤雲林灌溉好水源」。另指出「雲林人呷沙配飯，人民已受不了怠惰的官員，水利署應速解放濁水溪，不該讓濁水溪揚塵繼續嚴重，致使人民活在沙塵中，百姓活該得肺癌？」

環團強調，濁水溪揚塵源頭不打開，永遠浪費人名血汗錢，浪費整治經費。部分環團成員用語激烈強勢，讓主持會議的經濟部水利署中區水資源局局長顏詒星、集集攔河堰管理中心主任陳振欽，要開口說明就被打斷。

中區水資源局公布攔河堰歷年入流與供水情形，農業用水依南北岸供由雲、彰農田水利會調度，占總量之92.49％、民生用水2.14％、工業用水5.37％，但環團不信任。最後勉強作出「30萬噸工業用水移為農用、拆除攔河堰可行性評估之會議紀錄呈報上級」的結論。

(中國時報)

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