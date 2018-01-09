水情稍緊 南水局籲民眾節水

2018年01月09日 04:10 中國時報 萬于甄 ／台南報導 ／台南報導

南部地區因去年豐水期時，颱風、降雨量偏少，各水庫蓄水不如預期，而一期稻作29日將進入灌溉期，用水在即，南水局表示，會強化水情監控並審慎調度；南市府經發局2月則預計在群創光電、柳營奇美醫院辦理節水經驗分享，共體時艱希望產業用水大戶一同響應節水。

台南水情燈號在去年10月1日轉為水情稍緊的綠燈後，南水局已加強水情監控，目前曾文水庫有效蓄水量2億4313萬噸，蓄水率約52.56％；烏山頭水庫蓄水量則約5148萬噸，蓄水率65.76％，2座水庫總蓄水量約3億噸。

南水局副局長簡振源表示，近期南部地區有少量降雨，曾文水庫集水區連日來累積雨量也有38毫米，預估入流量可達200萬噸，對水情小有幫助，但仍不足已解決旱象，因去年8月迄今，各地降雨不如預期，降雨量僅不到歷年平均5成，籲請民眾節約用水。

嘉南農田水利會29日將開始供灌一期稻作用水，計畫灌溉面積約1萬8143公頃，簡振源說，目前將會持續關注此波鋒面是否會帶來的水氣，並且請農田水利會屆時加強灌溉用水管理，目標在4月底前不進入第三階段限水。

南市府經發局則因應旱象，呼籲產業用水大戶能加速推動節約用水，2月起在群創光電股份有限公司七廠、柳營奇美醫院等，辦理工業和服務業之節水經驗分享觀摩活動，希望透過經驗分享，協助產業正確掌握節約用水的策略，經發局鼓勵各企業踴躍參與。

此外，經發局日前公布2018年19口抗旱水井的相關資料，倘若未來水情仍不佳，進入第二階段限水，需使用抗旱水井用水的廠商或工廠，可提前函文向經發局申請使用。

(中國時報)