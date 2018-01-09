捐百年刺繡 愛妻翁憶往落淚

2018年01月09日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

85歲的黃崧嶽日前得知有美國人捐贈百年龍刺繡給朴子刺繡文化館做為典藏，他想到已逝愛妻生前把岳母送的刺繡品收藏如至寶，不過現在太太已不在人間，他決定要捐出來，替太太的家傳寶物找個家，8日在朴子市公所舉辦的捐贈儀式上，睹物思人的黃崧嶽幾度淚流滿面，難以言語，女兒也眼眶泛紅，一家人既感傷又感動。

黃崧嶽和太太黃郭滿惠相知相守多年，黃崧嶽透露，原期盼兩人能攜手走過60年，沒想到只差半年就滿一甲子，太太卻突然離世，讓他非常不捨，之後女兒整理太太遺物，無意見發現1個生鏽餅乾盒裡有多件刺繡品，他才想起太太曾說是岳母留給她的家傳寶物。

黃崧嶽說，早年太太偶爾會把繡品拿出來端詳，他也看過1、2次，因沒有適合的場合使用，太太就一直收藏著。女兒黃麗蓉也說，小時候看到電視演歌仔戲，就會想起媽媽當成寶的繡品，印象中媽媽曾提到外婆是雲林北港的望族之後，這些繡品應有其價值，但是當年年紀小，並不以為意。

聽到爸爸想把母親遺物捐給刺繡文化館，黃麗蓉說她當下就表示贊同，不僅立刻聯絡公所，隔天還特地從高雄北上，陪父親一起把繡品送到公所，得知黃家的故事，收到繡品的朴子市長王如經相當謹慎，還請來刺繡收藏家陳席卿、鄭淑琴幫忙考據，初步判定包括綴飾2對、帳勾1對、拂塵2組和瓷盤的繡品，年代應源自清朝。

昨天在捐贈儀式上，看到黃崧嶽因為想到髮妻而頻頻落淚，王如經安慰他老人家，指這些繡品非常精美，一針一線都是愛與祝福，而且逾百年歲月還是能夠珍藏至今，非常不容易，感謝黃家的捐贈，刺繡文化館會珍藏這些珍品，永久流傳。

(中國時報)