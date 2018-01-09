存放不良 2店家辣椒醬長蟲

高雄市三民區1家黑輪老店的辣椒醬被檢舉有長蟲，衛生局8日前往稽查。（呂素麗翻攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄市三民區兩家店不約而同被民眾檢舉沾料辣椒醬長「蟲蟲」，包括1家知名黑輪老店及1家海產料理店，衛生局8日前往稽查。食品衛生科長陳建榮說，兩家店的辣椒醬都是向醬料工廠購進後再分裝，研判是在分裝後儲存環境不良，有孳生蚊繩的機會，應非源頭醬料工廠的問題；已催促業者限期改善，下周再複查，複查沒過將開罰6萬元以上至2億元以下。

網友投訴，7日到1家老牌黑輪店買了300多元烤黑輪，帶回家準備盛盤並倒出附贈的辣椒沾醬，沒想到醬料裡發現有許多蟲蟲在蠕動；他將影片PO上臉書，網友紛紛留言「好驚悚」、「天啊！我要吐了！」

無獨有偶，另一名林姓女網友也在臉書「爆料公社」PO文，並貼出一段影片，指她到建興路一間小吃店，打開桌上1罐辣椒醬，發現醬料內有許多蠕動的白色小蟲，驚恐萬分，特別呼籲大家用沾醬前，看清楚再用。

陳建榮說，兩家店的醬料分別購自均一食品行及馨美醬園，購買醬料後自行分裝，現場檢視醬料還在有效期限內，沒看到有蟲蟲；不過，其中1家黑輪店的大桶醬料放在水槽底下，環境潮溼，且食材未離地放置，冰箱食材未覆蓋等缺失，責令業者限期於本月15日改善。另海產店的醬料也是分裝，業者說，有人反映醬料有蟲，就把它倒掉了。

陳建榮表示，衛生局曾於去年稽查均一食品行及馨美醬園兩家醬料工廠，均沒問題，這次發生醬料長蟲的事件，應該是業者分裝過程環境衛生沒有做好，非源頭問題。

(中國時報)

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