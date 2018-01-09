教育盃跆拳賽延期 家長抗議

2018年01月09日 04:09 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

106學年度台北市國小教育盃跆拳道錦標賽，因上月市議員李慶元質疑，認為賽事獨厚特定跆拳道協會，導致北市教育局將該賽事延後。有家長、教練認為，教育局不應「鬆綁」參賽資格，影響1600位選手權益，8日家長們聚集市府前抗議，要求市府比照原先規則辦理比賽。

10多位參加此次教育盃跆拳賽學子的家長、教練，8日聚集市府前舉牌抗議。虎林跆拳道館總教練陳東華指出，教育盃有10多年歷史，以往要參加比賽的學子，都必須取得中華跆協的段證、級證後始能參賽，但今年卻無故「鬆綁」，讓已認證、未認證的選手們一同參賽，非但不公平，且有安全疑慮。

據教育局統計，此次報名參賽的選手當中，共有1600名選手獲中華跆協認證，僅有12名選手未獲中華跆協認證。台北市體育總會跆拳道協會總幹事周星輝說，上月李慶元召開記者會後，教育局片面修改競賽規則，欲放寬選手參賽資格，延誤了9成9取得認證欲參賽的選手。

遭家長指控施壓導致賽事延期的李慶元解釋，公家舉辦的賽事不應獨厚特定協會，目前除了台北市體育總會跆拳道協會外，還有另外兩個跆拳道協會組織，三者都是合法成立的協會，怎麼可以只讓其中一家協會的成員，或是獲認證對象參賽，這樣對其它兩家協會也不盡公平。

教育局專委陳素慧表示，教育盃的精神是希望讓有在練習、喜歡跆拳道的孩子都能有機會參加，並強調教育盃一定會舉辦，透露1月17日將與中華民國跆拳道協會開會協商，同時也會將家長的意見納入，盡快把確定比賽日期確定後，再對外公布。

(中國時報)