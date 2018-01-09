夾娃娃機 查到仿冒玩偶

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中國時報
／新北報導

夾娃娃機專門店近來在新北各大街小巷如雨後春筍般展店，33歲曾姓男子轉職經營專門店，機台內的「拉拉熊玩偶」、「海賊王公仔」等物遭檢舉為仿冒品，警方前往查緝，查獲近300件仿冒品，警方粗估，經營3個多月，不法獲利逾20萬元。

警方調查，曾嫌本從事小吃攤生意，受到大環境影響，3個多月前轉職在新店區承租店面，經營夾娃娃機專門店，他為吸引年輕顧客，機台內放置許多時下流行的「拉拉熊玩偶」、「海賊王公仔」等物。

原廠公司發現機台內的物品為仿冒品，向保二總隊刑警大隊偵查第一隊報案，警方1月初前往查緝，在店內及曾嫌住處查獲近300件仿冒品。

曾嫌偵訊時喊冤說，「我也不知道那是假的！」他供稱，物品多是由臉書社團、Line群組及淘寶網站購買，由於售價低廉，才會大量進貨，另外，他也會向專門玩娃娃機的「夾客」購買，自己也是受害者。

據悉，曾嫌開業3個多月來，每個月約獲利7萬餘元，進價1隻拉拉熊玩偶約100元，但正品卻要600元左右，航海王公仔1尊進貨價100至500元，正品則要近千元。

原廠公司表示，正版公仔的盒子上會有「證紙」，商品底部也有警告標籤，正版拉拉熊玩偶會有吊牌，臀部有商標，消費者可以透過這些簡易方式辨識正版商品。

保二總隊刑警大隊偵查第一隊副隊長張世傑表示，依《商標法》第97條規定，明知仿冒商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，可處1年以下有期徒刑、拘役或併科5萬元以下罰金，未來會持續加強查緝，取締非法保障合法。

(中國時報)

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