陽大附醫頭城長照 見成效

2018年01月09日 04:09 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

國立陽明大學附設醫院3年前獲衛福部核准加入頭城鎮長照服務行列，成功將當地長照服務涵蓋率從低於20％提升至58％，陽大附醫另主動協調蘭陽技術學院與蔡衍明愛心基金會，共同辦理「旺旺公益青年送愛下鄉趣」，由蘭院同學轉介20位清寒及近貧個案，再由基金會提供年節濟助金補助，讓頭城鎮長照更完善。

頭城鎮屬於國內「長照資源不足地區」，據統計，2013年65歲以上老年人口比率已達14.78％，加上身心障礙人口，推估總失能人口數約有1200人，但當時僅有168人使用「長照十年」相關服務，涵蓋率不到20％。

由於還有許多有需求的失能民眾尚未使用相關服務，衛生福利部提出「偏遠及長照服務據點計畫」，邀各地願意投入長照服務的機構，一起建立完整的長照服務網絡；陽大附醫原本就長期投入社區醫護服務，2013年申請加入衛福部計畫，隔年6月獲得核准，加入頭城鎮長照服務行列。

陽大附醫在頭城新建社區活動中心設「頭城活樂長照據點」，在據點設置照管專員提供民眾臨櫃服務，以及制定全面而方便的評估流程，同時整合在地各項資源，提供頭城鎮失能民眾完整的長照服務，包括居家服務、居家護理、居家復健、送餐服務等。

校方表示，經過4年努力，截至去年底，頭城鎮失能人口長照服務涵蓋率已提升至58％，這個據點也在前年榮獲衛生福利部實地考評優等的殊榮。

(中國時報)