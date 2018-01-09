陽大附醫頭城長照 見成效

陽明大學附設醫院在頭城鎮新建社區活動中心設立「頭城活樂長照據點」，讓長照服務涵蓋率有顯著提升。（胡健森攝）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

國立陽明大學附設醫院3年前獲衛福部核准加入頭城鎮長照服務行列，成功將當地長照服務涵蓋率從低於20％提升至58％，陽大附醫另主動協調蘭陽技術學院與蔡衍明愛心基金會，共同辦理「旺旺公益青年送愛下鄉趣」，由蘭院同學轉介20位清寒及近貧個案，再由基金會提供年節濟助金補助，讓頭城鎮長照更完善。

頭城鎮屬於國內「長照資源不足地區」，據統計，2013年65歲以上老年人口比率已達14.78％，加上身心障礙人口，推估總失能人口數約有1200人，但當時僅有168人使用「長照十年」相關服務，涵蓋率不到20％。

由於還有許多有需求的失能民眾尚未使用相關服務，衛生福利部提出「偏遠及長照服務據點計畫」，邀各地願意投入長照服務的機構，一起建立完整的長照服務網絡；陽大附醫原本就長期投入社區醫護服務，2013年申請加入衛福部計畫，隔年6月獲得核准，加入頭城鎮長照服務行列。

陽大附醫在頭城新建社區活動中心設「頭城活樂長照據點」，在據點設置照管專員提供民眾臨櫃服務，以及制定全面而方便的評估流程，同時整合在地各項資源，提供頭城鎮失能民眾完整的長照服務，包括居家服務、居家護理、居家復健、送餐服務等。

校方表示，經過4年努力，截至去年底，頭城鎮失能人口長照服務涵蓋率已提升至58％，這個據點也在前年榮獲衛生福利部實地考評優等的殊榮。

(中國時報)

夾娃娃機 查到仿冒玩偶 以71型為準則 腸病毒停課更彈性

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。