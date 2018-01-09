以71型為準則 腸病毒停課更彈性

2018年01月09日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市長鄭文燦8日宣布衛生局長新人選，將由桃園醫院顧問醫師王文彥接任，預計1月16日到職，衛生局也在今年修訂「桃園市腸病毒防疫措施」停課標準，2018年起開始以「腸病毒71型」流行風險作為執行停課條件，以「腸病毒71型」的流行為標準，並可分行政區停課，也讓家長更為便利、放假更為彈性。

鄭文燦指出，王文彥曾任衛福部桃園醫院副院長、基隆醫院院長，學經歷豐富、深獲醫界肯定，且王文彥院長在衛福部桃園醫院服務超過20年，相信是個優秀的協調者，能提升桃園市各項醫療服務等級。

衛生局疾病管制科長陳效君表示，過去只要有腸病毒疑似病例就會執行「1127」停課措施，影響幼兒上課也造成家長托育負擔，修改後除了限定以「腸病毒71型」做為放假標準，在全國未公告進入流行期的情況下，桃園也可針對疫情以行政區作為停課範圍。

陳效君解釋，「1127」指的是1周內1個班級有2名以上病童染病，該班就必須停課（托）7天，腸病毒年重症個案率低，又以「腸病毒71型」較容易併發重症，搭配家長托育方便及社會資源利用，在今年修改停課標準。

陳效君表示，過去只要是「疑似」腸病毒的案例就得執行「1127」，在疾管署全國未公告進入流行期時，全市實行「1127」，修改後以「腸病毒71型」為準則，在疾管署公告「腸病毒71型」流行時期，桃園才全市進行包含「腸病毒71型」及其他病毒型都施行「1127」。在疾管署未公告的情況下，「1127」仍包含「腸病毒71型」及其他病毒型，但可分區進行不必全市施行，新制將能減輕家長及學校負擔。

(中國時報)