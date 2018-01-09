凌敏華熱愛文學 克服困境上清大

新竹市成德高中學生凌敏華。（徐養齡翻攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市成德高中學生凌敏華（見上圖，徐養齡翻攝），出身自雙親皆為小兒麻痺的艱困家庭，靠認真求學、賺獎學金貼補家用，2014年獲總統教育獎表揚，激勵她朝文學發展的志向，日前順利通過清大拾穗計畫特殊選才，錄取清大清華學院學士班，朝夢想不斷邁進。

凌敏華的出身雖非眾人稱羨的「人生勝利組」，但艱困的環境反而造就她早熟又樂觀的性格，父母刻苦持家，克服身障不便維繫家庭的身影，更成為她逆轉人生的榜樣，加倍努力學習「只要心是自由的，再密的柵欄也禁錮不了！」

校方說，敏華入學以來，就展現熱心助人的處世觀，並能同理需要幫助的人，希望貢獻能力，因此她主動呼朋引伴，一起到學校圖書館擔任志工，利用下課、放學時間到圖書館服務讀者。

為了貼補家用，凌敏華努力求學，爭取各項獎助學金，只要獲得獎學金，總是交給父母貼補家用。她特別感謝導師魏光霞的用心栽培與關懷鼓勵，讓她在面對悲觀困頓的時候，能夠拉住她，讓她勇往直前。

對文學充滿興趣的凌敏華，曾形容「文學就像火苗，讓她在悲觀困頓時，重燃對人生的熱情。」高中曾擔任文學欣賞社社長、舉辦眷村走讀、參與文藝營、圖書館志工、協辦校刊社等，萌生推廣文學教育的熱忱，累積許多獎項，順利將她送進清大就讀。

教育處長李芳齡說，除了凌敏華外，成德高中洪丞威也透過特殊選才申請，進入宜蘭大學資訊工程學系，洪在機器人程式設計方面展現長才，期盼學子們堅持夢想，朝興趣發展，找到人生立志方向。

(中國時報)

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