防霧霾傷肌膚 靜宜專家有祕方

2018年01月09日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

霧霾除影響人體健康對肌膚傷害日漸嚴重！靜宜大學化粧品產業研究發展中心執行長吳珮瑄說，10年前造成肌膚老化成因，9成為荷爾蒙流失、膠原蛋白再生力降低等身體內在因素；1成才是汙染、壓力、紫外線等外在因素。外在霧霾易使肌膚出油長痘、老化及變黑。

吳珮瑄表示，霧霾主成分PM2.5，含有硫酸鹽、硝酸鹽、銨鹽等15種致癌成分，透過呼吸系統進入人體髮膚隨血液循環影響身體健康。

吳珮瑄說，霧霾發生時肌膚易產生一氧化氮、超氧化物、過氧化氫等自由基，會攻擊酵素、脂質、膠原蛋白、彈力纖維及DNA；因膠原蛋白快速斷裂，肌膚會發炎刺激促黑激素分泌導致變黑或長斑，呈現毛孔粗大、老化、過敏或異位性皮膚炎等。

如何對抗空汙加強肌膚保養？吳珮瑄指出，首先要加強修復角質屏障和保濕。肌膚角質層就像磚塊與水泥般保護肌膚成為最外層屏障；角質細胞就像磚塊會分泌天然保濕因子，肩負阻隔外界細菌病毒、髒汙及保濕等功能。

保護肌膚免疫系統的警衛「蘭格罕氏細胞」，要重視防曬、避免長時間曬太陽！吳珮瑄特研發「高防曬持久力及抗汙染防曬霜」，提升防曬效能，並添加完全覆蓋肌膚的新穎隱形膜，防止霧霾懸浮微粒滲入；因產品配方效能受矚目，2016年更榮獲南韓國際婦女發明展銀牌獎。

(中國時報)