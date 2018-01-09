影響部落格－大學鄰里牽手行

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中國時報
蘇慧貞

台南，入冬以來第一個陰雨綿綿的周末早晨，有機會與同為成大校友的林俊憲立委在學校內與大福里、關聖里、南聖里、復興里的里長及老人家們聚會，第一次能夠親身認知幾位里長各自承擔角色，或為獨居者送餐，或協助醫療照護等等，無不令人感佩。

成大生科中心在早餐中，也提供了技轉開發的保健食品，包括蕈菇類多醣體萃取技術技轉並量產的燕窩、黑木耳、銀耳等飲品，具體呈現大學的部分功能，幾位老人家和里長也一再感謝成大的社區參與及醫療服務，我與有榮焉！

根據內政部統計，2016年大台南地區65歲以上的人口已達近26萬，相較於台灣其他縣市，台南面對高齡人口挑戰已經刻不容緩，我們也都將一起面對！

但是，台南同時也是全國擁有密度最高的大專院校的地區之一，自然也有數以萬計的年輕人一同在這個城市生活，如何能夠讓這些充滿專業量能的新世代，以更直接的方式參與長期照護的運作與規畫，例如，協助營養飲食規畫與製備、設計健康福利相關訓練課程與輔導等。

大學扮演著與在地人力相互分工，相互支應，建立以里鄰社區為單位，由不同專長的學校認養相對應需求的社區鄰里，共榮共好；如此願景，才是大學、城市，因應世代更迭，而能持續進步，共同永續發展的生活方式。

(中國時報)

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