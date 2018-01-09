國民黨黃麗花要選褒忠鄉長

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中國時報
／雲林報導

雲林縣褒忠鄉婦女會理事長黃麗花透過臉書發布問鼎下屆褒忠鄉長的消息，而且強調參選到底，成為國民黨雲林縣20鄉鎮市第一個正式宣布參選鄉鎮市長的人。

48歲的黃麗花是國民黨20全黨代表，一直活躍在地方與社團，曾擔任褒忠大廓花鼓促進會總幹事、虎尾警分局褒忠志工分隊長，目前是第二任褒忠婦女會理事長，在基層深耕、服務許久。

黃麗花1月6日傍晚突然在臉書公布此重大訊息，她很感謝這些年大家對她的愛護支持與鼎力相助，很多鄉親鼓勵與期望她參選下屆鄉長，為了不負大家期望，於是決定參選到底。

黃麗花不諱言家人對於她參選鄉長一事，原本有不同意見，經她極力遊說後，目前家人同心表示尊重她的決定，並全力支持她為民服務。

黃麗花有信心爭取到國民黨提名，表示鄉政藍圖等她拿到參選入門票後，會完整詳細地向鄉親報告。

黃麗花除了自己基層實力不錯外，其先生張勝聰是現任褒忠鄉農會常務監事，現任鄉長張政國也對她表示認同和支持，預料公所和農會系統都會是她競選的有力後盾。

民進黨第一階段初選早已截止，但無人登記參選褒忠鄉長，不料，褒忠新湖村長許峰瑞事後才向黨部表明有選意。相較於藍營已有率先整合推出明確人選，綠營慢半拍恐失先機。

民進黨雲林縣黨部副執行長林鴻文說，該黨農曆春節後還會有針對斗六、褒忠、土庫、元長、四湖、水林等第一階段無人登記的6鄉鎮市，進行第二階段登記作業，但不表示登記就能代表黨參選，執委會還得深入評估人選。

(中國時報)

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