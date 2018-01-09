授權免費 高通通商品爆棚

2018年01月09日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高市農業局打造吉祥物「高通通」，2015年更推無料授權，免費讓廠商使用相關圖樣，一起炒熱人氣，至今已授權20家業者推出3、40種商品，包括微型積木、餐具、紙膠帶、行動電源、螢幕擦拭貼等隨身小物，全面攻占粉絲生活。

農業局以「無料授權」方式，讓廠商免費使用高通通圖樣，引進民間資源共同拉抬高通通人氣；農民組織科長葉坤松表示，2年多來授權企業多達20家，授權產品至少37件，尚不包括農業局另外委託文創廠商開發的周邊商品。

高通通商品琳瑯滿目，除了常見的公仔之外，也有LINE貼圖、農產品禮盒包裝、兒童餐具、百貨公司來店禮、氣球、衣服、帽子、微型積木、3C產品等，中華紙漿公司也來申請，將高通通用做絹印版面，連農業局各項活動獎盃也是高通通圖樣。

葉坤松表示，廠商提出申請後，農業局會審核產品性質、設計美感，有一定水準才會核准，先前曾有廠商申請便當盒、小夜燈商品，但送審的樣本效果實在不佳，慘被打槍。

農業局主祕梁銘憲說，剛開始做周邊商品時，高通通模樣較保守，後來開始出現搞怪的樣式，例如表情扭曲的高通通證件套、正在偷拔狗毛的高通通小桌曆，去年底在臉書辦贈獎活動，吸引近4300人留言、觸及率26萬5000次，顯示高通通愈搞笑愈受歡迎。

(中國時報)