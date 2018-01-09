鄉親安啦－屏東蓮霧、蜜棗 新年報到

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中國時報
潘孟安

喜迎2018，屏東冬季好物也新鮮報到，鮮紅蓮霧、翠綠蜜棗，在農民呵護下陸續豐收，不只顏色吸睛，咬下去讓人一口接一口，我替大家試吃過，紅配綠正當季。

這2大主打星已經在台北希望廣場掀起旋風，在寒冷的冬天，受到饕客們熱情的反應，來自熱帶屏東的水果作為新年伴手禮，絕對代表滿滿的心意。

其實，冬天的屏東物產五顏六色，紅色系的蓮霧、紅豆、玫瑰，綠翠的蜜棗、金黃色的蜂蜜、金桔釀、香蕉，潔白的鮮奶、香醇的咖啡都盛產，這就是熱帶屏東的豐饒。營養價值高的紅藜，也將熟成紅遍185沿山公路，我們今年首度舉辦紅藜文化節與馬拉松，為屏東的豐收揭開序幕。

而歲末年終，正是送禮好時節，縣府蒐羅了歷年來入選屏東伴手禮的76家優質店家，出版推薦「屏東好物」，包含好食、好物、好店、好農，歡迎大家把屏東的美好打包帶走，送禮，就要送到心坎裡！

第一波的寒流，將在這幾天影響全台，氣象局也預測屏東可能出現接近10度的低溫，提醒各位朋友做足保暖、防寒準備。　溫度驟降，請特別留意家中長者、孩童或是疾病患者等，出門時，記得增添禦寒衣物，縣府也會啟動弱勢族群的低溫關懷。另外，請農漁民朋友加強防寒措施，保護作物避免寒害，多一分準備，多一分安心。

(中國時報)

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