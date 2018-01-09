高中職海外見學 成果驚豔

2018年01月09日 04:09 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

台北市為協助技職學生與國際接軌辦理高中技職學生實習及見學團，分別赴美國加州Facebook總部、Apple總部、Google園區，以及JR東日本鐵道株式會社等地實習，並辦理「台北市高中職小矽谷-海外見學創業教育博覽會」活動。台北市長柯文哲表示，在現有高中職的15群科中，到目前已經有16團前往海外見習，今年預計還會有6個團將前往泰國、新加坡與日本，讓學生透過海外實習開闊視野。

台北市高中職教育鼓勵學生嘗試創業，從102學年度開始舉辦學生海外實習與文化見學活動，期望透過參與海外機構實習，融合台灣在地文化，激盪出多元創新思維與創意點子。今年總共有大安高工、南港高工與士林高商等5所學校、7個見學團隊，分別前往日本、美國及瑞士等地，帶回令人驚豔的設計實作成果。

其中赴美國加州Facebook總部及Apple總部和Google園區實習的美國資訊科技產業見學團，團員以海外所學，將遊戲程式結合台北捷運，設計台北捷運模組化導覽系統，有關卡、有遊戲、更有機智互動功能暗藏其中；學生也嘗試DIY腦波控制頭燈，引進AI概念發明。

還有到日本青森的農家見學團學生展示個人植物工廠，以及利用台灣農產品加工完成的在地點心；另外到德國西門子見學的學生也帶回自己設計的AI機械棋手，到JR東日本鐵道株式會社實習的日本軌道車輛工程見學團，則展現手機APP控制火車等創新設計與發明。每一件作品都是學生海外見學的創新與創意展現。

柯文哲表示，為了台灣的技職教育向前推進，未來會研議增加補助經費，讓更多台灣的高中職學子都能到海外去看一看，相信能有相當幫助。

(中國時報)