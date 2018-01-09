排汙水爭議 A7合宜宅住戶喊冤同受害

友善列印
中國時報
／桃園報導

桃園市龜山區A7合宜住宅，去年12月底遭爆生活汙水流往新北市新莊區，引發新莊地區居民不滿，合宜住宅內的居民8日連同國民黨籍桃園市長參選人楊麗環召開記者會，表示住戶也是汙水的受害者，呼籲桃園市政府與建商協助解決。

A7合宜住宅興建時因為沒有設置汙水處理廠，生活汙水得先排放到周邊滯洪池後，再分別排入十八份坑溪、啞口坑溪，因而遭到下游新莊區水源地居民抗議，楊麗環8日與桃園市議員參選人牛煦庭到A7合宜宅接受住戶陳情，2人也親自走到合宜住宅旁的蓄洪池勘查排水狀況，並用水桶採集水樣化驗。

A7合宜住宅內居民表示，A7合宜宅因為汙水設施不完善，導致汙水超級臭，得全天開抽風機，馬達聲也吵得大家不能睡，現在還因為汙水被新北市責難，實在很委屈，他搬進來還不到1年就瘦了3公斤，希望市府協調建商設置可用的汙水處理設施。

楊麗環表示，合宜住宅內有超過4000戶，這麼大的集合住宅內竟然沒有做好汙水排水系統，市府說排出來的水是合格的，但卻又被環保局開了罰單，根本是自打嘴巴，導致合宜住宅住戶受了汙染的痛苦，還要背負罵名，自費請水肥車來抽走汙水。

楊麗環除要求當初興建的建商負起責任，市府也該在這段空窗期提供協助，不能把問題都丟給住戶，包括山坡地被堆置的大量廢棄物也要一併處理，桃園市府水務局長劉振宇表示，A7經過初步處理的生活汙水可達二級放流水標準，可能有處理不完全問題，已與環保局配合協助指導A7合宜宅汙水處理操作，並規畫興建汙水處理廠。

(中國時報)

浪漫台9線 5月可望有輪廓 英雄弄頭花 20位藝術家PK

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。