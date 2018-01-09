英雄弄頭花 20位藝術家PK

新竹市長林智堅（左），邀請知名藝術家洪易（右），帶領20名藝界好友推聯展。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導

藝術界也有「弄頭花」？新竹市邀請知名藝術家洪易帶領20名藝界好友，8日起在241藝術空間推出聯展，以象徵陣頭較勁的台灣廟會文化「弄頭花」為題，透過創作美感拚場較量，顛覆民眾對美學的觀感。

林智堅8日與洪易等多名來自不同世代的藝術家為「94狂：241英雄弄頭花」揭開序幕，他說，廟會時邀請各地陣頭到場大顯絕技互相較量的「弄頭花」，其型態也能運用在藝術呈現，保證令民眾大開眼界。

參展作品中，包含剛拿下今年金馬獎最佳影片的《血觀音》的主視覺《遙遠的彼岸是彼岸花》畫作，出自未受美術學院訓練的自學創作者柳依蘭所繪，柳依蘭原本跟著丈夫在市場賣酸菜，因為對藝術興趣，用心自學，作品中表達深刻的情感，備受藝術界關注。

年輕藝術家黃柏維學美術也對生物感興趣，年少生病的經驗讓他在創作中探索生物的身體，經由他細膩的筆觸與奇想，創造變異轉化、逗接組合的形體，使用濃豔奇詭的膠彩色調，每一幅都值得令人細細品味。

策展人黃文勇表示，洪易為國內最受矚目藝術家之一，創作領域極廣，於平面作品、版畫、雕塑與文創皆有佳作，透過彩繪繽紛的動物雕塑，打進美國舊金山、紐約百老匯時尚特區等國際舞台，以動物狂想世界傳遞作者的熱情和歡樂，呈現台灣獨特的視覺意象。

(中國時報)

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