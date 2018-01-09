梨山新住民上補校 盼在地開課

2018年01月09日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

新住民為申辦我國身分證，須通過歸化測試或接受72小時基本課程，但偏鄉教育資源缺乏，普遍沒有開設相關課程。最近有梨山果農向民代陳情表示，太太為取得身分證，需到東勢補校求學，礙於中橫便道有交通管制，必須住宿過夜，希望能就近上課。

溫姓果農表示，他們在平地沒有住所，山上果園也有農事要忙，加上補校是學期制，無法一次上完，如果太太到東勢上課，孩子沒人照顧；當地有相同困擾的新住民有60多人，希望有政府認定機構，在梨山地區開課，讓太太與新移民姊妹們就近上課，進而取得身分證。

和平區代表會副主席羅進玉表示，監理所都可以到梨山辦理機車考照服務，為什麼當地不能開辦符合新住民需求的課程？他表示，新住民為取得身分證，多數會選擇到國小補校上課，然而中橫臨37便道管制通行，前往東勢國小補校上課，當日無法往返，影響甚鉅。

教育局社教科長張凱翕表示，台中市已有多所學校開設成人基本教育研習班，每班招生15至20人，偏遠地區得減至12人，教材多以識字為主；目前梨山中小學有意開班，每期每班約補助3萬8千元，會協助滿足新住民需求。

豐原戶政事務所主任林豪爵表示，依國籍法規定，取得我國身分證，須具備基本語言能力及國民權利義務基本常識，不侷限於上課時數，也可接受歸化測試，有些新住民會直接受測，若沒過關會提供題庫並由專人輔導。

(中國時報)