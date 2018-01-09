民進黨議員提名數 月底敲定

2018年01月09日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南市黨部本月底將決定13個選區議員提名名額，今年泛綠陣營參選爆炸，部分區域面臨大綠小綠爭搶席次窘境，外界對保守與積極提名的看法不一，市黨部主委顏純左認為該以「最大當選席次」為原則，但尊重執委會最後決議。

民進黨2014年取得台南市議員過半席次，今年年底的市議員選舉，各區面對來自泛綠陣營的提名夾殺，民進黨月底的提名策略將影響年底的選情。

民進黨台南市黨部共有17位執委逐區討論今年底議員的提名名額，根據過去經驗，現任議員傾向保守提名，最好維持現有當選的提名席次，有利年底的選情。新加入的角逐者多希望增加提名額度，避免在初選就與現任議員展開競爭。

今年底的市議員選戰還有時代力量、基進側翼與台聯等泛綠陣營將推出參選人競爭，若提名名額再擴大，對年底選情勢必造成衝擊。

以東區為例，民進黨現已有陳金鐘、蔡旺詮與蔡筱薇3人宣布參選，時代力量、基進側翼有意在東區各提名1人，台聯也有經營已久的陳昌輝角逐，東區5個當選席次，光泛綠陣營就有6人準備撕殺，別說年底還要對抗來自藍軍陣營的逆襲。

顏純左表示，民進黨無法顧慮他黨的提名狀況，他個人贊成積極提名策略，「以最大當選席次為原則」，老幹新枝的參選人還是要靠本身努力，爭取當選，但最後結果仍會尊重執委會委員共同意見。

(中國時報)