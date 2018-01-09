青農推有機 境外農場設寮國

西螺鎮青農程裕誠在國內經營有機蔬菜，最近在寮國設「境外農場」（張朝欣翻攝）

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中國時報
／雲林報導

西螺鎮青農程裕誠在國內經營有機蔬菜，立足台灣放眼國際，最近在寮國設「境外農場」（見圖，張朝欣翻攝），他認為未來台灣會以精緻農業為主，大宗蔬菜則由國外進口，「境外農場」將可因應台灣的大宗蔬菜市場。

程裕誠曾獲選10大神農、百大青農，為了推廣有機蔬菜，成立《4℃菜籃子》品牌，但他並不以此自滿，反而更積極多元發展，10年前到寮國觀光，驚訝發現寮國是有機農業的天堂，因為寮國根本很難買到農藥與肥料。

程裕誠表示，寮國面積是台灣的7倍，人口約700萬人，人民經濟情況普遍不佳，農民更是困苦，沒有多餘的錢去買農藥與肥料，蔬菜種植基本是「靠天吃飯」，生長情況不好時怎麼辦？當地農民說「很簡單，再種1次就好了」。

程裕誠說，寮國因為農業技術不發達，各種農機、溫網室都很缺乏，同樣面積的土地，農作產值只有台灣的10分之1，但優勢是土地廣大且租金便宜，10年前1公頃農地1年租金7至10元美金，去年他去寮國，租金竟一樣。

程裕誠指出，台灣老農不斷退休，投入農耕的青農卻有限，因此農業人口持續減少，加上土地不大，無法與國外大面積機械化農耕競爭，因此不能以「量」取勝，必需採取「質」的提升策略，發展高經濟效益的精緻農業。

程裕誠說，他計畫持續在台灣發展有機蔬菜，「境外農場」則主打大宗蔬菜，面對未來蔬菜進口的趨勢，先到國外卡位，由台灣人自己經營大型農場供應台灣的需求，總比進口來路不明的蔬菜更有保障。

(中國時報)

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