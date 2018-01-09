國道10號拖板車煞不住 撞死BMW駕駛

2018年01月09日 04:10 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

52歲蔡姓拖板車司機，8日載運一批20噸重鋼圈，行經國道10號鼎金系統交流道西向3.7公里處，疑未注意前方塞車路況，來不及煞車，雖閃避小貨車，卻失控衝撞一輛BMW X5，又前移擠壓砂石車，導致61歲謝姓BMW男遭前後車夾擊慘死。蔡男訊後依業務過失致死罪嫌移送偵辦。

國道10號鼎金系統交流道西向3.7公里處，上午11時許發生連環追撞車禍，一輛BMW X5追撞砂石車，後遭拖板車撞上，慘被兩車前後夾擊幾乎壓成廢鐵，61歲謝姓駕駛當場失去生命跡象，命喪國道。

國道5隊指出，事故起因於半小時前，國道1號南下365公里處，發生一起化學槽車與聯結車交通事故，由於擔心化學物質外洩緊急封道處理，從國1九如路交流道、國道10號鼎金系統交流道，嚴重回堵塞車，所有車輛靜止國道路面。

一輛載運20公噸鋼圈的蔡姓拖板車司機，疑未注意前方路況，煞車不及，擦撞小貨車，小貨車被推擠至右側，逃過一劫，但拖板車噸位過重，為了閃避向左急轉，卻失控撞擊BMW X5，繼續擠壓砂石車，砂石車再前移追撞2輛自小客車，總共造成6車連環撞，鋼圈當場砸飛四散。

警消到場，發現肇事拖板車擋風玻璃全碎裂，BMW遭砂石車和拖板車前後夾擊，駕駛謝姓男子當場已無呼吸心跳，送醫仍傷重不治；48歲小貨車林姓駕駛左腳撕裂傷，無大礙。這兩起事故造成國道回堵4小時，至下午2時30分事故排除。

肇事蔡姓駕駛供稱，發現前方車況時已來不及閃避。警方表示，蔡男沒有酒駕，研判可能車速過快且未保持安全距離，煞車不及導致連環車禍，目前肇事責任指向蔡男，訊後將他移送法辦。

(中國時報)