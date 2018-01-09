對抗寒流 壢新示範暖身法

壢新醫院運動醫學中心物理治療師杜婉瑜示範深蹲坐椅，希望民眾天冷時也可以暖活身子。（賴佑維翻攝）

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中國時報
／桃園報導

被外界視為入冬以來最強冷氣團9日報到，平鎮區壢新醫院提醒長輩和心血管疾病、三高患者注意低溫。醫院中醫科與運動醫學中心也規畫簡易「居家暖身法」，包含頭頸、四肢、腹部等處保暖，不用花大錢就有好效果。

長輩和心血管疾病、高血壓、高血脂、糖尿病等患者，要特別注意低溫，壢新醫院中醫科主任陳宗政指出，頭頸部可以戴帽子和圍巾保暖。民眾也可以揉按位於頭頂正中央的百會、脖子後方枕骨下兩側凹陷處的風池、平行於風池穴之頸後突出肌肉處的天柱、手肘大拇指側橫紋頂端的曲池，每個穴位揉按半分鐘，反覆3至5次，就能舒緩頭部到肩膀的僵硬情況，讓全身暖和。

若四肢末梢循環較差，容易手腳冰冷，可以按壓手指頭和腳趾頭指甲根部的白色區塊，該處也稱之為月牙，每處以拇指、食指捏壓10至15秒，重複3至5次，按壓同時旋轉指頭，效果更加。陳宗政說，每個指頭都是經脈的出口，按壓可改善末梢靜脈循環。

此外天冷泡澡有助於暖和身體，「足浴」相對簡易卻同樣有功效，足浴水量泡至腳踝3至4指幅以上高度，浸泡約15分鐘，水溫不宜太燙，也可以在水裡添加艾草、艾絨，也可搭配老薑、肉桂、當歸、紅花，具有溫陽通經絡效果。可以先以鍋子盛水煮沸，再加入藥材，轉小火燜煮15分鐘後，就可使用。

壢新醫院聯新運動醫學中心物理治療師杜婉瑜，也示範「速效暖身運動」，包含高抬腳原地跑步、深蹲坐椅、左右側移跳躍。她說，動作時盡量讓心跳達到每分鐘130下，每個動作30秒，之後休息30秒，再進行下個動作。

(中國時報)

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