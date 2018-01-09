寶山水庫吊橋 可行2.5噸汽車

寶山水庫碧湖吊橋可供一輛汽車通行，但橋寬狹小，必須小心駕駛。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

汽車能開上吊橋？寶山水庫有一座碧湖吊橋，不少遊客為尋路誤闖，或是考驗駕車技術，都會來到這只有當地人才熟知的地方，雖然吊橋出入口設有標示限制2.5噸車輛進入，不過還是有不少民眾擔心大型車輛闖入，影響吊橋安全。

寶山水庫景緻優美，寶一、寶二兩水庫各有特色，附近民眾喜歡在周末假日到附近健行，甚至還有車迷為了挑戰自己的駕車技巧，特別到寶山水庫附近「訓車」，開上僅限2.2米寬車輛通過的碧湖吊橋。

不過因為碧湖吊橋所在偏僻、無人看管，吊橋出入口設有告示牌，標示僅限一輛車通行，限重2.5噸，讓民眾憂心恐有大型車輛闖入，影響行路與吊橋安全。

「車子差點被刮到！」有民眾親身嘗試表示，靠近橋之前有一個限制車型的鐵製門架，寬度非常窄，自己開的小車幾乎都要擦到照後鏡，因橋面寬度窄，開在吊橋上提心吊膽，深怕方向盤轉向幅度稍大，就要刮花車身。

寶山鄉公所表示，碧湖吊橋長度98米長，寬2.5米寬，寶山水庫過去無全面徵收，附近仍有民眾居住，也有農田栽種竹筍等農作物，碧湖吊橋雖無人看管，但入口處有門架限寬限高皆2.2米，最多僅容小發財車與農機具通行，車型若是再大一點，基本無法通行。

「真的要技術啦！」寶山鄉公所表示，因石頭砌的橋柱厚實，入口前後腹地不大，大車不好進去，且橋兩端產業道路非常小，都是農路，一般大車也開不進來，所以儘管無人管理，但不擔心有大車闖入。

(中國時報)

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