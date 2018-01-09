修平科大深耕 展示社區影響力

「修平創意智慧機器人」受邀參加教育部「十載卓越．璀璨技職」卓越計畫聯合成果展。圖為教育部潘文忠部長（右）主持活動記者會，修平科大校長鄧作樑（左）也受邀出席。（林欣儀翻攝）

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中國時報
／台中報導

透過與在地文化、產業結合，修平科技大學深耕地方，多年來執行過許多文化創意計畫，頗受好評，並藉由在地的影響力逐漸發酵，延續到在產業界發光發熱，以此發揮其大學的價值，盼與地共享共好、共存共榮。

高教招生註冊率最近掀起話題，但大學的價值只能用註冊率衡量嗎？修平科大強調，學校不願落入此種迷思！為展現價值，5年來執行教育部「智慧生活整合性人才培育計畫」，為周邊霧峰、太平及大里區設計文化導覽地圖與伴手禮的「霧太達利計畫」，成效顯著。

校方指出，2015年起連續3年舉辦「青創與社會影響力論壇」、隔年起又舉辦塗城社區水鹿洄游草地市集文化節、龍騰太平生活節及外埔幽浮麥樂文化節等活動，全校各系跨領域合作，以社區場譽為教室，結合中小學，透過實際操作、打造在地的生活美學與文化記憶。

因與在地充分結合的教學特色，修平科大獲教育部推薦收錄於「十載卓越、璀璨技職」成果展中，其「在地共好」社區服務教學更獲選為「高教深耕」典範教學案例。

修平科大校長鄧作樑表示，學校推動三創教學，帶領近6千名學生走入社區與產業現場，不僅活化地方、創造產業價值，更翻轉教學方式、激勵學生創新學習動力，也為大學治理、課程創新、場域連結與創業育成等面向開拓多元路徑，幫助學生走上國際舞台，發揮大學影響力。

(中國時報)

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