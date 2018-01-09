彩繪公會堂圍籬 點亮老建築

2018年01月09日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

歷史建築「二水公會堂」，隔著鐵皮圍籬讓外界容易忽略它的存在，彰化縣文化局8日特別邀請當地國小師生在鐵皮圍籬彩繪，希望吸引大家投注關懷的眼光，喚起各界重新認識二水這般具有藝術氣息與寶貝的文化資產。

文化局長陳文彬與二水鄉長鄭蒼陽、縣議員蕭如意、許書維、蕭淑芬與劉景滄，帶著二水國小的小朋友聯手在鐵皮圍牆彩繪，繽紛的色彩與活潑的圖案，吸引路過民眾圍觀，有老人家驚覺回想，說「啊，這裡就是公會堂」。

陳文彬表示，彰化縣目前僅保存3棟日據時代的公會堂，分別為彰化、鹿港與二水；二水公會堂興建於1930年，是當時民眾的集會、看表演的所在，也作為保甲事務所，直到光復後至1974年，曾是鄉民代表會議的事場所。

二水公會堂位在員集路的繁華市區，管理單位是二水鄉公所，鄉長鄭蒼陽表示，公會堂不僅具有歷史意義，更充滿藝術裝飾風格，2017年經申請正式登錄為彰化縣歷史建築，地方各界都希望它能夠保留。

不過，公會堂雖是歷史建築，土地卻是私人所有，因年久失修，目前暫時由鐵皮圍籬保護著。陳文彬表示，為妥善保護並整修，文化局將積極與土地所有權人協調最佳處理方案，讓二水公會堂化身為公共藝術空間，預計年底可順利爭取文化部補助經費，展開修復及再利用。

(中國時報)