三星科技課長 被羈押禁見

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中國時報
／台南報導

股票上市三星科技驚傳員工內神通外鬼詐騙公司財物案！台南檢調查出，三星除油課長陳武田等人涉嫌勾結全得鐵材業者黃財賢，利用遙控器干擾公司的電子地磅，詐取鐵粒等下腳料，7年來至少獲利4500萬元。經過二波搜索，陳、黃2人被裁准羈押禁見，另3人交保。

檢調指出，2017年3月間，三星科技透過業務檢查發現地磅區的電子磅秤異常，於是檢具相關事證向台南市調查處舉發，經調查人員初查後報請台南地檢署檢察官王聖豪指揮偵辦。

檢調深入調查發現，三星除油課45歲課長陳武田，涉嫌勾結全得鐵材48歲負責人黃財賢，利用全得標得三星鐵粒等下腳料期間，於全得所屬貨車離開三星前的磅秤時段，以電子地磅遙控器干擾，藉此減少磅秤螢幕顯示的實際重量，導致全得得以支付較少的金錢給三星。

檢調還指出，全得鐵材通常每車載運40噸下腳料，但經過受到干擾的電子磅秤時，螢幕卻僅顯示不到20噸。以每噸下腳料1萬元估算，從2010年迄今，嫌犯等人獲得的不法利益至少高達4500萬元。

檢調於去年12月26日及今年1月4日兩度持台南地方法院核發的搜索票，搜索陳武田等人的住居所、辦公處所及全得鐵材共8處，除查獲遙控器及變更磅秤重量的晶片外，還約談陳、黃等8人到案。經檢方複訊後，除陳、黃2人被聲押獲准，另3人分別以10萬到3萬元不等保釋，全案正擴大偵辦中。

(中國時報)

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