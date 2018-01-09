雲林科工區 今年底前綠化抗汙

友善列印
中國時報
／雲林報導

空品惡化，空汙治理迫在眉睫，縣環保局代理局長張喬維與雲林科技工業區廠商協進會理事長蘇振毅，8日簽署輔導備忘錄及宣言，該區2018年底前，將成為全國第一個全區鍋爐燃料天然氣化的工業區，環保署長李應元、行政院雲嘉南執行長許根尉等人見證此重要時刻。

雲林縣長李進勇指出，縣府加速推動中小型鍋爐汰換，並以天然氣為燃料，雲林科工區列為全國綠色示範區，今年底全區全數鍋爐都會使用天然氣，領先全國。2019年底斗六工業區也將跟進，俾維護縣民良好生活環境。

李進勇進一步說，六輕麥寮汽電也與縣府共同簽署備忘錄，規畫在2025年將燃煤機組轉換為燃氣機組，台塑石化公司2018年7月1日將完成轉換變更燃煤取代石油焦，讓雲林在能源轉型起點領先上跨出一大步。

李應元指出，該署為改善空氣品質，從政府應變、全民改變、防制揚塵及管制排煙等四面向著手，並提出防制煙塵掃除PM2.5的十大強化措施，雲林科工區為全國工業區模範，率先全國推動鍋爐燃媒重油改為天然氣，創造廠商、環境與空氣的三好。

工業局長呂正華表示，政府有用心、企業有良心、環境與下一代就安心。蘇振毅指出，雲林科工區是全國第五大工業區，共有100多家廠商，目前已有85％廠家鍋爐使用天然氣，剩餘15％會在今年底前完成汰換。

(中國時報)

三星科技課長 被羈押禁見 地方掃描－閃避動物 小客車撞騎…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。