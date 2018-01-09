雲林科工區 今年底前綠化抗汙

2018年01月09日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

空品惡化，空汙治理迫在眉睫，縣環保局代理局長張喬維與雲林科技工業區廠商協進會理事長蘇振毅，8日簽署輔導備忘錄及宣言，該區2018年底前，將成為全國第一個全區鍋爐燃料天然氣化的工業區，環保署長李應元、行政院雲嘉南執行長許根尉等人見證此重要時刻。

雲林縣長李進勇指出，縣府加速推動中小型鍋爐汰換，並以天然氣為燃料，雲林科工區列為全國綠色示範區，今年底全區全數鍋爐都會使用天然氣，領先全國。2019年底斗六工業區也將跟進，俾維護縣民良好生活環境。

李進勇進一步說，六輕麥寮汽電也與縣府共同簽署備忘錄，規畫在2025年將燃煤機組轉換為燃氣機組，台塑石化公司2018年7月1日將完成轉換變更燃煤取代石油焦，讓雲林在能源轉型起點領先上跨出一大步。

李應元指出，該署為改善空氣品質，從政府應變、全民改變、防制揚塵及管制排煙等四面向著手，並提出防制煙塵掃除PM2.5的十大強化措施，雲林科工區為全國工業區模範，率先全國推動鍋爐燃媒重油改為天然氣，創造廠商、環境與空氣的三好。

工業局長呂正華表示，政府有用心、企業有良心、環境與下一代就安心。蘇振毅指出，雲林科工區是全國第五大工業區，共有100多家廠商，目前已有85％廠家鍋爐使用天然氣，剩餘15％會在今年底前完成汰換。

(中國時報)