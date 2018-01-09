鐵人夢語－數位閱讀需要學習

2018年01月09日 04:09 中國時報 李萬吉

2016年國際閱讀素養調查近日公布結果，台灣共有四千多位小學四年級學生受測，欣慰的是平均分數和整體排名都較五年前進步，比較特別的是這次的調查除了紙本閱讀素養外，也對同一批受測學生調查了「數位閱讀素養」，台灣學生在該項的表現排名雖然在中段，但卻大幅落後紙本閱讀素養。台灣的網路普及，孩子接觸數位資訊的機會非常多，這樣的結果更值得我們關注。

依據學者分析，線上閱讀素材為多元型態的素材，包含文字、照片、圖畫、影像和動畫等，策略除了紙本閱讀技能外，還包括許多更複雜的資訊搜尋、理解、處理、篩選、判斷與綜合歸納的能力，這些能力是需要學習和練習的。而這次調查研究發現，四成的孩子在學校沒有使用電腦搜尋及閱讀資訊、近六成沒有使用電腦做報告，缺乏學習運用線上資訊的機會，表現當然不好。

除了學校數位學習資源不足，家長對網路使用的態度也會影響。大人常擔心孩子因此沉迷網路而希望採取限制管控的方式，只關注孩子對網路的使用量，卻忽略了正確使用網路方式和內容。少了特定學習目的，孩子多半把有限的網路使用時間拿來滑臉書、玩遊戲、看影片或聊天，同樣降低了培養數位閱讀能力的機會。

國際閱讀素養調查把「數位閱讀素養」列入重要的調查項目，顯示這是未來學生必須具備且強化的能力。實際上，透過資訊網路，當今的學習已從教室和課本往外拓展延伸，有些國家甚至漸漸揚棄紙本教材，全面採取數位化的學習。我們得更積極面對這趨勢，改變數位學習的政策和方式，才能讓孩子提升未來的學習能力，不被這波數位洪流給淘汰！

（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)