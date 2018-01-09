法律高材生以訟閃兵 遭判刑

2018年01月09日 04:09 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

閃兵閃成這樣！台北市一名36歲陳姓法律高材生，34歲還不當兵，2年前替代役抽籤被分發至花蓮自強外役監獄，但他自認遭從教育役變更為警察役，提起行政訴訟不願報到，還嗆獄方，「我也是讀法律，行政法我比你懂」，成功拖到去年底期達除役年齡才坦承以訟閃兵，被法官依無故不就職役罪判刑6月，需罰18萬元。

陳男2年多前被通知抽籤，到場後卻拒絕抽籤，被代抽派到自強外役監，不過，陳男遲遲未依日期報到，自強外役監獄替代役訓練班承辦人員，多次聯絡陳男盡快報到，卻遭陳反嗆「不要跟我說這麼多，我也是讀法律的，行政法我比你懂，你叫什麼名字，我星期一就提起訴訟，我要把你的名字記在上面」等語，態度相當傲慢。

陳男事後被依違反《替代役實施條例》送辦，但他向花蓮地院辯稱，役政署將他自教育役變更為警察役的處分違法，強調他正就該行政處分提訴願及行政訴訟，不需到庭及前往報到服役，還揚言要向司改會檢舉承審法官，行政訴訟直到去年10月被駁回宣告確定，加上折抵役期，已經形同除役。

陳男在知悉自己除役後，才向法官坦承犯案，以訴訟停止審判為手段規避兵役義務，法官兼衡陳男大學畢業，目前創業中，月收入約3萬元，未婚無子女且與母親同住，日前依《替代役役男無故不就職役罪》判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，以示懲儆。

(中國時報)