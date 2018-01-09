蔡政府是敵人製造機嗎

2018年01月09日 04:09 中國時報 郁慕明

「割喉割到斷」的狠話言猶在耳，從總統府到立法院一路盤旋，伴隨肅殺空氣，綠色恐怖降臨，依稀都有它的身影，在幕後磨刀霍霍，割向異己的喉嚨。

兩蔣時代也不曾有的重重拒馬隔絕「不聽話」的人民，也囚禁了不再謙卑的統治者。上台不到2年，勞工從蔡英文心裡最軟的一塊，變成最硬的絆腳石。慘遭蹂躪的軍公教也只能哀哀其鳴！

百年老店的國民黨，更被她割喉割到快要斷。奄奄一息的國民黨冀望可以重生，進而抨擊這是「威權復辟」。然而，如果想要重生，重新拿回政權，就應反其道思考，公開要民進黨繼續。耍威權也好，搞恐怖也罷，蔡政府愈變本加厲，國民黨才愈有機會。因為多行不義必自斃，這是歷史不變的教訓。當年兩岸軍事對峙，國民黨搞戒嚴被批「威權」，民進黨打著反威權旗號，獲得民眾支持。但兩岸開放後，步入和平發展，民進黨卻反而升高對立，從「反共」、「反中」變「仇中」，再以「親中賣台」的大帽批鬥異己，祭出千法萬律搞得諜影幢幢。

時空的錯置，民主的退步，只會刺激人民覺醒，看清民進黨青出於藍的恐怖統治，吹響推翻威權政府的號角。小心割喉割到自己斷，是我們對當局的忠告。人民不是笨蛋，走過那段歲月的人民更記憶猶新，當年海峽動盪的歲月，一江山戰役、八二三炮戰，兩岸交火是真實存在，為了保密防諜，保衛台灣，而有執法嚴厲的戡亂條款，猶被批評到今天。而更多在那個年代，不忮不求的軍公教人員，退休後卻慘遭羞辱，昔日貢獻更被扣上違反「轉型正義」的汙名。這樣倒行逆施，最後必將反噬己身。

試問：今天中共真要動武，還需要「共諜」嗎？軍人被歧視，誰還要上戰場賣命呢？光一艘獵雷艦，國艦國造成了官商弊案，大陸如現在就在台海布水雷，天然氣船都不敢靠近，台灣幾天後就沒有電，一切不就結束了？

新黨一直在逆境中奮鬥，創黨前就備受打壓，當年李登輝用314暴力事件整肅新連線，再結合民進黨給新黨戴上「中共同路人」帽子。如今蔡政府又給我們貼上「通敵叛國」標籤，但敵在哪裡？誰在叛國？馬英九時代，兩岸和平交流，相安無事。蔡英文上台，便否定《中華民國憲法》，大搞文化台獨。大陸中斷官方交流，蔡政府竟又嗆聲，還加強軍事戰備，要「力抗中國壓力」，「敵人」不就是蔡政府製造出來的嗎？

對人民而言，要的不是割來割去，而是內部和諧、兩岸和平、找到出路。新黨說真話、做實事，所以在兩岸「官冷民熱」的變局中，赴大陸開啟「創新之旅」，與中共中央台辦建立機制，服務兩岸同胞。如果這是「通敵」，那就把我們都抓起來吧！

因為我們不見容於當局，什麼「組織犯罪」、「幫中共發展組織」、違反《國安法》…不就是衝著統派而來。然而，就算我們都噤若寒蟬，獨派全面執政，你能獨嗎？何況真正的大統派是在大陸，名字就叫中國共產黨，你敢割嗎？（作者為新黨主席）

(中國時報)