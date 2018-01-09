名家專欄－穩定物價之外 更要衝經濟成長

2018年01月09日 04:09 中國時報 林祖嘉

連拿14A的央行總裁彭淮南任期即將屆滿，因為央行政策對於國家經濟的穩定和發展都扮演著非常重要的角色，因此國人對於下一任總裁的可能人選都非常關心。同時，由於彭總裁過去連續拿了14個最佳的A級表現，相信未來的新總裁應該會感到很大的壓力。

我們認為在新人新政下，未來央行總裁對於央行應該扮演的角色持什麼樣的態度，對於政府的經濟政策，甚至於國家發展政策的配合度如何，都可能遠比由誰來擔任總裁更為重要。美國聯準會主席葉倫只擔任1個任期就被美國總統川普撤換，並不是因為大家覺得葉倫做得不夠好，主要原因應該是葉倫可能更在意所謂「央行的獨立性」。而川普卻恰恰相反地認為，央行的政策應該要配合國家整體的經濟與發展政策，所以川普想要找一個更能與他配合的聯準會主席，最終他選擇了鮑爾來接任聯準會主席。

其實，央行主要的任務目標有兩個，一個是維持國內經濟的穩定，包括國內部門的物價穩定及國外部門的匯率穩定等。物價穩定對於人們的長期購買力很重要，尤其是在國人長期薪資成長停滯的情況下，國人對於物價穩定的要求會更高。另一方面，匯率的穩定對於企業經營也很重要，尤其是國內許多企業的業務多多少少都與進出口有關，因此穩定的匯率政策可以減少國內企業可能出現的匯兌風險，對於企業經營是有幫助的。

由於過去10幾年，台灣的物價非常穩定，通膨平均每年大約在1%左右，同時匯率波動也很小，再加上失業率很低，使得痛苦指數（通貨膨脹率加失業率）在全球主要國家的表現中，應該是非常好的，所以彭總裁才能夠連續14年都拿到A級的最佳評等。

但是，經濟學總是告訴我們，天下沒有什麼都好的事情；也就是說，所有的事情都是有成本的。當央行非常重視經濟穩定的時候，它對於經濟成長的政策力道難免就會受到一些影響。比方說，美國聯準會當然非常在意美國的物價穩定，所以它在執行各種貨幣政策時，一定要考慮對於物價可能產生的影響。

另外一方面，當美國景氣不佳的時候，聯準會也會同時考慮該採取哪些政策來刺激經濟景氣。比方說，2009年全球金融海嘯時，美國聯準會也接連地祭出QE1、QE2與QE3的貨幣寬鬆政策，主要目的就是希望利用貨幣供給增加，調降利率來刺激消費、擴大投資，從而達到擴張經濟的目的。

同樣地，在面對全球金融海嘯和歐豬5國國債問題，導致日本經濟景氣不佳時，日本首相安倍就提出了「安倍經濟學」的政策，其中有所謂的三隻箭政策，包括增加貨幣供給，同時以提高通膨到2%為目標；另外，大幅調降日圓兌美元匯率；最後，利用財政的獎勵政策達到擴大民間支出的目標。不論最終這三隻箭是否成功，我們要說的是，安倍把提高通貨膨脹和調降匯率都當成刺激經濟的手段。也就是說，這時對日本央行而言，提升經濟成長的目的似乎超過了穩定國內經濟的目的。

未來央行新總裁上任之後，他對於央行的角色應該選擇什麼樣的基本立場？央行應該採取超然的角色，以長期穩定為第一優先？或是，某些時候應該保持大一點的彈性，而選擇更配合政府的整體經濟發展策略？其實這其中並沒有誰對誰錯的問題，而是對於經濟政策的基本目標優先順序該如何選擇的問題。

過去十幾年台灣的經濟非常穩定，這是無庸置疑的；但是同時，台灣的經濟成長卻也一直停滯不前，這也是眾所周知的。尤其是近20年來台灣平均薪資原地踏步，最令國人無法接受。因此，我們認為未來新任總裁似乎應該選擇更有彈性的政策，來激發經濟動能，提高經濟成長率，從而帶動薪資上漲，這可能是現階段更為迫切的目標。

且讓我們拭目以待吧！（系列完）

（作者為國立政治大學經濟系教授）

(中國時報)