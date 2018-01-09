名家觀點－拿什麼留住年輕人

2018年01月09日 04:09 中國時報 戴遐齡

日前，蔡英文總統表示，勞工月薪3萬元起跳，是她心裡的夢想！青年低薪問題存在已久，造成社會錯誤認知，認為年輕人就應該從低薪開始領起。這種錯誤的觀感和評論，並不符合蔡總統的身分地位。身為國家元首，應以實際行動解決低薪問題，而非空喊理想。

近年，台灣社會對於青年朋友頗多批判之詞，論點集中於：高教學生人數爆炸、大學畢業生素質不佳，並作成結論：目前全國157所大學，即使大砍至100家以內也無可厚非。另外一類批判則是誇大就業起薪22K的說法，無限上綱。如果中小企業真的想以22K招人，恐怕只有相當有限的大學畢業生會去面試；而上市上櫃公司更不敢以月薪22K起聘大學畢業生，來挑戰人力市場。大學畢業生的能力應可超過30K，甚至到35K的實際行情。

今天年輕人不得不面對的現實問題，是找不到高薪工作、買不起房子、結不起婚、養不起孩子，也看不到未來的前景。這些困擾及挑戰，是不是因為台灣年輕人做錯了什麼事，或是違反哪些法律規定，使得社會國家一定要處罰年輕人？

社會上許多既得利益者，用極為負面的「草莓族」來形容年輕人，暗示年輕人不努力、自做自受。而那些批評青年人的人，似乎自己都沒有任何責任一樣。大學課堂上，不少教授都被學生問過，現在大學生是否品質上不如4、5年級的上一代？答案當然是否定的。因為今天的台灣青年，在接觸新知識、新科技、新訊息上，都遠遠超過上一代。

回想60、70年代，當時的政府集中一切力量，動員各種資源支持主要大學，全力補助經費，擴充設備和教學資源，而且也沒有切斷或是阻絕青年留學的管道，那樣的做法和氣度使台灣的出國菁英感念於心，終於在80年代後期紛紛回台參與高科技產業，尤其是半導體產業的發展，創造了台灣高度繁榮的黃金時代。這個過去的事實說明了，人才培育的過程是艱苦的，政府要創造吸引年輕人願意投入，為國家社會貢獻己力的機會。

然而，現在台灣的學生竟想去港澳以及中國大陸就學、就業。其中可能影響台灣人才培育最為嚴重的是，台灣高中生只要學測總分達到「均標」，即可直接申請大陸地區的大學。更不用說，面對前途看好、薪水比較高、發展創業機會比較好的大陸工作市場，父母、師長應該勸阻台灣青年前往嗎？

面對北京的政策，台灣政治人物實在不應負面看待，我們首先要解決的問題，是改革國內的高教體系，以更開放的心態提升公私立大學的品質。高教體系所面對的挑戰並不是只有中國大陸，如果不加倍努力，提升競爭力，再多的保護措施都挽回不了出走的年輕人。（作者為台北市立大學校長）

(中國時報)