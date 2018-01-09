時力把太陽花變大腸花

2018年01月09日 04:09 中國時報 彭蕙仙

連日來，時代力量多名立委以反對《勞基法》修法為名，在凱道激情演出。雖然他們的動機與企圖，外界了然於心，但是就時力的立場而言，他們也不得不這麼做。

上次立委選舉，時力以一個新成立的政黨，竟可以一舉拿下5席，立刻成為國會第3大黨，氣勢如日中天，接著時力在各地成立據點，頗有擴大政治版圖的鴻鵠之志。

不過，目前立委任期已近一半，細究時力立委的表現，3名當年靠著民進黨禮讓的區域立委中，林昶佐與洪慈庸表現太差，完全沒有任何連任的可能，黃國昌則肯定會面對來自民進黨的直球對決，變數也多，因此時力必會拚搏政黨票，但如果到時候推出的不分區名單是如徐永明者流，那也沒什麼戲好唱了。

特別是經歷了之前「罷昌案」一役的慘勝，時力早已元氣大傷，《勞基法》大雨大雨一直下，也滋潤不了這個失去人民信任的政黨。比起有過5屆立委的新黨，和除了中央有立委之外，還有多個縣市當選議員的台聯黨，時力泡沫破散之快，令人驚訝。

老實說，時力檯面上的政治人物確實沒有好好把握選民給予的機會，認真負責做好國會議員的工作，從自甘為執政黨的附庸到接連演出個人秀，這個政黨雖然名為時代力量，但既看不到時代的清新，更看不到監督的力量。如今眼看聲勢頹圮，才趕快來「下重本」，顯得有些來不及了。

民進黨絲毫不留情面的封殺、台北市長柯文哲欲迎還拒的圍堵，都讓人看到政治的現實。大難來時各自飛當然無可避免，本來自以為翅膀已經硬了的時代力量，一飛之下才知道原來自己的翅膀不過是以蠟結合雜牌鳥毛製成的「伊卡洛斯之翼」，經不起太陽的照射。

希臘神話中，建築師代達羅斯替克里特島國王米諾斯建造了一座迷宮，米諾斯擔心迷宮的路線被洩露，因此把代達羅斯和他的兒子伊卡洛斯一同關進了那座迷宮。代達羅斯設計了飛行翅膀，想藉此逃出。代達羅斯告誡兒子，不可飛得太高，否則一旦強烈陽光照射，蠟翼便會融化。可惜年輕的伊卡洛斯因初次飛行興奮難抑，不知不覺越飛越高，最後終因過於接近太陽，雙翼蠟融墜海而亡。

小米的創辦人雷軍曾說過一句名言：「站在風口上，豬都會飛」；阿里巴巴集團主席馬雲則對這句所謂的「飛豬理論」，提出了他的警句：「豬碰上風或許是會飛，但是風過去摔死的還是豬，因為你還是豬！」

目前看來，除了時代力量即將成最短命的第三勢力之外，蔡英文也很可能會是台灣第1位無法連任的民選總統，因為她的民意支持率不但早已呈現死亡交叉，且因為諸多政策悖離民意，蔡英文的民調仍未見止跌的跡象。

那年的風就要過去了，太陽花集團人走茶涼，不過是自作自受。（作者為資深媒體人）

(中國時報)