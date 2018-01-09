社論－時代力量贏了 台灣法治輸了

2018年01月09日 04:09 中國時報 主筆室

黃國昌等時代力量立法委員在總統府前凱道違法集會，抗議《勞動基準法》修法，持續近60小時後，台北市警局終於在凌晨左右出動大批警力，將抗議者帶離現場。這次違法集會，若從法治與政治面兩個面向解讀可以理解，時代力量是政治贏家，民進黨與國民黨輸贏未定，台灣是法治的輸家，民粹是贏家。

先談法治。自太陽花學運占領立法院23天後，再和社會大眾談「法治」可能會被嘲笑迂腐，但還是要提醒社會大眾、執政與在野政治人物，台灣畢竟是民主國家，沒有「法治」的「民主」，最後不是淪為納粹國家，就是香蕉共和國，既弱又貧。我們一貫堅持違法就要依法處置，依法懲罰。

依《集會遊行法》第6條，總統府周邊為管制區，非經主管機關許可，不得集會、遊行，黃國昌等人在總統府前集會靜坐，已明顯違法，而台北市警方放任黃國昌等人滯留府前管制區近60小時，是明顯違背職務的行為。

應知總統府前禁制區之畫設，是為確保國家元首安全、維持國家中樞運作，這一個管制的必要，不因總統是馬英九或蔡英文而異，任何人可以不滿意蔡英文的政績、反對她對《勞基法》的修正，但是蔡英文是「總統」，她的安全不是蔡英文自己的事，而是中華民國的事，這是禁制區設置的用意。黃國昌可以反對《勞基法》的修正，但不可以踐踏《集遊法》，更不該踐踏國家元首的安全。

台北市長柯文哲處理黃國昌違法行為的態度也相當可議。當有人質疑日前也有民眾在禁制區違法集會，台北市警局立刻強制驅離，但這次卻對時力「放軟」，竟任其盤踞府前近60小時，柯文哲的辯詞是「上次會驅離民眾，是因為陳抗者躺在馬路上，又到處流竄，癱瘓西區交通，不處理不行；現在時力是在總統府前的人行道，這幾天剛好是假日，交通流量也比較小，對交通影響較小，所以沒有大動作驅離」。

柯文哲把禁制區分成「馬路」與「人行道」，把「國家元首的安全」問題矮化成「交通問題」，可謂香蕉比雞腿。這樣的說法若成立，不啻是鼓勵其他團體到府前「人行道」抗議集會，那麼《集遊法》有關禁制區的規定不如廢除。倘若因此國家元首的安全出了問題，請問是柯文哲要負責嗎？還是時力等「大立委」可以享受府前禁制區集會60小時不驅離的特權，勞團等「小民眾」就得「即刻警告、立馬驅離」？於今之計，柯文哲市長應咎責市警局長，並將黃國昌等人移送偵辦。

再看政治面，時力這一場「違法秀」，其實還是選舉秀，有其大環境與小環境的兩層選票盤算。於大環境的選票盤算，時力知道，台灣保護勞工權益的左派思想當道，尤其對年輕人，左派思潮更具吸引力，時力藉反對《勞基法》修法，在府前抗爭以拉高媒體曝光，企圖在大環境面收割社會氛圍的政治利益，是成本效益最高的投資，何樂不為。

於小環境的選舉盤算，2018選戰在即，民進黨上台後這20個月，大綠與小綠摩擦衝突不斷，民進黨把時代力量定位為最具威脅的競爭者，戰鼓已擊響，小綠不在風向對自己有利的《勞基法》議題上，以及在蔡英文和民進黨民調低迷不振的此時向大綠宣戰，更待何時？

這一役，時代力量將是最大的政治利益收割者，民進黨是最大受害者，其損失的是左派思潮與年輕人的支持。但國民黨也將是受害者，因為失去了議題主導力的國民黨，只能流為附庸，不但無法在此波議題贏得左派思潮與年輕人的支持，反而再一次凸顯了進退失據、庸懦無力的窘境，右翼選票可能被民進黨進一步瓜分。柯文哲將是政治上的受害者，因為在警方的執法端，軟則失了法度，硬則傷了年輕選票。於是形成「三家烤肉一家香」，時力獨贏的局面。

更有論者謂，這一場政治大秀，民進黨將損失50萬票。顯然這50萬票最大的獲益者是時代力量，那麼依時力占府前60小時來算，1小時就可以賺進8000多票，在政治上可謂划算至極。然而，民眾要深思的是，這一場違法集會，輸家不只是民進黨、國民黨和柯文哲，還有國家元首的安全以及台灣的法治精神，台灣需要這麼一個踐傷法治、傷害元首安全的「英雄」嗎？

(中國時報)