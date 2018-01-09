短 評－國民黨繼續趴著吧

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中國時報
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看到民進黨人如何「及時對付」時代力量立委的抗爭，民眾總算看懂國民黨失去民心、失去政權、被一路打趴在地的原因。

黃國昌這個人，3年多前，他和一大票人進去立法院議場，反鎖各個大門、用椅子堆疊在大門內，占領了立法院，發動反國民黨、反服貿的抗爭。當時，民進黨支持這些人的行動，要求國民黨政府不得動用強力手段驅離。結果，這場占領立法院的行動變成太陽花學運，進而成了壓垮國民黨政權的最後一根稻草。

也一樣是黃國昌這個人，但他已經靠上次的太陽花學運，當上了立委。這回他抗議的是民進黨強修《勞基法》。1月5日，他和時代力量的立委破壞了立法院議場的大門，用鎖鏈反鎖，也用椅子堵門，好像又要來一場占領立法院的態勢，但是他們錯把民進黨當成國民黨了。

不到兩個鐘頭，民進黨黨團立委就持油壓剪等器材，分批剪斷各大門口的鎖具，衝進議場。民進黨沒找來鎮暴警察將他們驅離，不是因為他們心慈手軟，而是因為黃國昌等人是立委，是立法院的主人，民進黨還不能將他們驅離立法院。

離開立法院，時代力量立委轉進到總統府前禁食靜坐抗議，警方放水60小時後，8日凌晨才強力將他們全部抬走，既一搭一唱，演出公權力的展現，又結束了黃國昌等立委的禁食困境，一舉數得。至於《勞基法》未來被民進黨修成什麼樣子，他們時代力量都「盡了最大努力了」，就和他們無關了。

這麼一來，支持修法的，感謝民進黨；反對修法的，感恩時代力量的付出。國民黨呢？繼續趴著吧。

這就是政治！

(中國時報)

社論－時代力量贏了 台灣法治輸… 兩岸文化諦觀－大市場撐起多元文…

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