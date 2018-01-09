兩岸文化諦觀－大市場撐起多元文化

2018年01月09日 04:09 中國時報 潘罡

2018伊始，大陸表演市場最火熱的話題當屬PG One事件。1位本名王昊的嘻哈饒舌歌手，因1首早期歌曲《聖誕夜》部分歌詞帶有教唆吸毒與物化女性的意味，1月4日起接連遭到《中國婦女報》、《人民日報》、《法制日報》等重量級官媒炮轟，引發大陸民眾譁然論戰，風波延燒方興未艾。

PG One突然成為眾矢之的，主要源自近日他與影后李小璐的緋聞，以致被扒糞。但撇開影視八卦與大眾窺私，從文化視角來看，PG One事件反映出一個龐大市場與多元文化的密切關聯。大陸改革開放後，隨著經濟與全球接軌，原本封閉的文化生態敞開大門，海量消費能量迅速滋養多種小眾文化，豐富多元逐漸有直逼台灣的態勢。

嘻哈與饒舌文化就是其一。大陸長年影音產品進口受到管制，早年民眾只能偷偷透過廣播等去接觸外國音樂，但改革開放導致管制被迫鬆綁，尤其台灣歌手周杰倫受到大陸民眾狂熱歡迎，讓嘻哈與饒舌元素風靡大眾。去年大陸推出《中國有嘻哈》綜藝選秀節目意外爆紅，2017年甚至被流行文化界封為「中國嘻哈元年」。

短短10餘年時間，嘻哈與饒舌這種小眾文化在大陸晉升到主流文化位階，1位饒舌歌手享有流行天王的明星地位，因此他的私生活被狗仔偷拍，以往的創作被放大檢視，這在10幾年前的大陸簡直是不可思議的現象，也驗證文化市場對文化生產所發揮的催化力量。

接下來就是文化消費與文化認同的課題了。由於官媒炮轟，文化評論界跟進，某些論述認為PG One等歌手與團隊扭曲嘻哈文化的「Keep It Real」（忠於自我，保持真實）宗旨，強調「Keep It Real」須有所節制，PG One不能恣意「亂寫」。這種論述犯了基本邏輯錯誤，畢竟物化女性、吸毒本來就是人類「真實」現象，在西方氾濫程度更是令人咋舌。

PG One的最大錯誤在於他不能期待自己享有大眾明星光環之餘，又保有地下與前衛創作者恣意衝撞中產階級道德與體制的特權，這才是近日風波延燒的關鍵。他們必須學周杰倫，只能把嘻哈與饒舌元素當成調味劑。舉凡地下與前衛文化要獲得商業資本支撐浮出檯面，一定要跟主流信仰取得妥協，儘管兩者之間仍時有鬥爭，但必須迎合中產認同的最大公約數，否則就該退回前衛自我取暖的聖殿。華人社會所接受的嘻哈與饒舌文化，更是停留在表層的音樂形式，東西倫理道德觀念仍有不小差距，大陸還有意識形態管制，豈容PG One這類歌手造次？

儘管如此，嘻哈文化已確定在大陸生根，並且為大陸自產的流行音樂帶來更豐富面貌。類似現象不只發生在通俗文化，精緻藝術亦然，比如大陸開放後引進各種西方劇場表演，如今劇場藝術生態蓬勃，讓台灣相形見絀，當中創意火花四射，上海與北京白領階級把看戲當成生活休閒。從文化創意前端到產銷後端，大陸正迸發旺盛活力，而廣大的市場容許各種創意扎根茁壯，這是文化產業的定律。中國嘻哈元年只是序幕之一，未來還會出現更多令人目不暇給的景觀。（作者為福建師範大學協和學院副教授）

(中國時報)