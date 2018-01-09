小英國安團隊，別鬧了

2018年01月09日 04:09 中國時報 陳一新

針對大陸正式啟動M503航線與相關問題，蔡英文總統7日緊急召集國安高層會議，除抨擊陸方此舉是對區域安全的破壞與挑釁、要求國軍增強監控與提升戰備外，並呼籲北京盡速針對此事展開協商。值得注意的是，蔡英文做出這麼大的動作，很可能是在未充分掌握情資的情況下所做出的決定。

從4日到7日，根據交通部民航局公布資料，已經有102個航班使用M503航線。由此可見，大陸並未因啟動M503航線與銜接航線而引發我國的飛安問題。此顯示，蔡英文政府好像有點小題大作。大陸啟用M503航線4天之後也沒有引起東亞地區飛安與安全的疑慮，否則早就引發日本、南韓與美國的嚴重關切。反倒顯示蔡政府似乎有點危言聳聽。

M503航線與銜接航線問題早在馬總統任內就已出現爭議，兩岸還曾經為此進行協調，陸方也做出相應調整，讓雙方爭議減至最低。由於大陸提出M503與銜接航線主要目的是為了舒緩上海飛航情報區內航班迅速增長的壓力、確保飛行安全、減少航班延誤，以及保障旅客的權益。

更重要的是，北京提出增開M503與銜接航線的申請已經獲得國際民航組織（ICAO）的同意與批准。就算我國再不滿，恐怕也無可奈何，只有尊重此一政治現實。更何況在該航線於2年前開通之後，兩岸空管部門一直保持技術性溝通。陸方一定很奇怪蔡英文為何又提出兩岸要盡快展開技術性協商？難道她要藉「兩岸技術性協商」來達到「兩岸創造性模糊的破冰」？

事到如今，由於該航線與銜接航線已經正式啟動，我方能夠運作的空間恐怕極其有限。不過，前事不忘，後事之師，蔡政府未來在決策品質上仍有很大的改進空間。首先，以M503航線相關議題為例，蔡政府應提高情資的可靠性與正確性，才不會貽笑大方，而讓其他國家或對岸低估我國的情蒐、研析與判斷能力。

其次，由於蔡政府在國安相關事務常因部分國安成員的能力與歷練不足，而經常出包，讓蔡總統騰笑中外，因此，蔡英文應考慮全面提升國安團隊的水準。如果蔡政府一時間來不及更換國安團隊成員，也不能老閉門造車，而應多請教專業人士。

最後，在面對M503航線與相關問題之際，蔡英文總統應該以平常心看待，不宜掉入意識形態的陷阱與政治對抗的迷思。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)