蔡政府國家戰略太天真

2018年01月09日 04:09 中國時報 鄭安國

2018年伊始，大陸民用航空局在4日未經與我方協商，就逕行宣布啟用M503北上航線，引起我政府大動作抗議，要求立即停止相關飛航，通告國際民航組織及相關國家。民航局並約見4家陸籍、港籍航空公司，要求停飛，但這些航空公司照飛不誤。一時之間，兩岸又為此呈現劍拔弩張之情況。蔡總統7日還緊急召開國安高層會議，一方面嚴厲譴責大陸此舉是挑釁行為，另一方面將調子放低，呼籲雙方盡速展開技術性協商。

由於中國民航局在4日的公告中，就已表示：「空管部門會與台灣保持技術性溝通」。因此雙方之間只有「技術性協商」與「技術性溝通」之差別。如何認定「協商」與「溝通」，應該也有彈性作法與各自表述的空間。我方也沒有太多抗爭的工具與籌碼，因此本次事件大概很快就會雷聲大、雨點小的落幕。

此次事件是因為北京不願意事前與我方就此協商，才是關鍵問題。也就是因為兩岸關係僵持，正式協商管道中斷所導致。民進黨執政1年多來，兩岸間的台灣國際空間問題、海外詐騙犯遣返問題、李明哲案，以及近期共軍軍機繞台事件，均與當前兩岸關係有關。以兩岸距離如此之近，實質關係如此之密切，如果兩岸關係不改善，類似問題將接踵而來。光是嚴厲譴責或訴諸「傷害台灣人民感情」，恐無濟於事。

與其說是民進黨的大陸政策所導致，其實在大陸政策上位的「國家戰略」為何？「國家目標」為何？是否符合人民的總體利益？才更值得我們思索、檢討。

蔡總統就任以來，雖然謹慎地不走法理台獨的路線，避免了兩岸間的地動山搖，但是民進黨追求台獨的理念，似乎成為國家的目標。在這樣的國家目標與走向下，兩岸之間當然沒有交集，甚至潛存風暴的危機，只有採取緊靠美國、日本的國家戰略。這樣單薄、簡約的戰略，就能夠維繫在複雜處境中的台灣人民與國家利益嗎？

美國與日本等大國雖然與中國大陸存在矛盾，視之為假想敵。川普前白宮首席戰略師巴農，更稱中國為美國真正的敵人。但自尼克森以降，美國歷屆政府莫不維持與中國的密切交流與合作。多手策略是國家對外戰略的常態，連就任前奢言「為何要接受一個中國原則」的川普，上台後都政策思維大轉彎，我們可以只以緊抱美、日來作為我們對大陸的唯一戰略？

面對中國大陸的崛起與強盛，台灣人民最迫切的需要就是維持我國的主權、台海的和平與經濟的繁榮。政府本應以此為國家目標，並據以制定國家戰略與大陸政策，如今僵持冷凍的兩岸關係將弱化台灣的經濟，減損台灣的整體國力與防衛能力。我們會有更多的能力與籌碼面對大陸？當台灣的國際空間被壓縮，若邦交國減到個位數，甚至歸零時，那將是外交的夢魘。縱使未來兩岸關係改善，也無法回復逆轉，如此台灣還有獨立的可能性？（作者為前大陸委員會副主委）

(中國時報)