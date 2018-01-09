我見我思－軍師聯盟 誰是贏家

2018年01月09日 04:09 中國時報 邱祖胤

陸劇《軍師聯盟》正在《中視》熱播，這齣耗資4億人民幣拍攝，描述權謀至尊司馬懿如何躲過戰禍，與曹操、孔明鬥智，進而為司馬王朝鋪路建國的故事，其驚險、精采程度不輸演義，更可說是《三國》傳外傳。

前幾集就處理幾個驚險段落，看來十分過癮。話說曹操廣徵天下英才，司馬懿卻裝殘稱病在家，拒絕徵召，兩個歷史上最會裝病的人首次鬥智，一鬥就是7年，曹操還不時派人監視。其間司馬懿命人曬書，自己躺在臥室中養病，卻來一陣大雨，愛書成痴的司馬懿急忙起身收書，不巧被家中婢女看到，老婆張春華怕老公裝病的計謀被拆穿，竟殺人滅口。

另一段則演孝子徐庶同樣拒絕曹操徵召，曹操命汲布前往拘提，結果汲布感於徐庶的孝心，未能完成任務。曹操又命兒子曹丕逮捕汲布，曹丕在司馬懿的建議之下，於大街上舉「仁義」大旗，勸汲布歸來，既救義士，又救孝子。

這戲其實把厚黑之神司馬懿洗得非常白，不但怕老婆，而且有仁義之心，一切神機妙算、心狠手辣，都是為了天下蒼生。但史載司馬懿能欺人寡婦孤兒，心黑與曹操一般；能受巾幗之辱，臉皮之厚更甚劉備。看倌到底要信哪一個？

世人歷來評斷「三國」，向來推崇蜀漢劉家的忠孝節義，進而貶低用人為才、權術至上的曹魏家族，連帶也將支持曹家的司馬懿打為同路人，認為同屬「奸人」。透過小說演義及戲曲藝術的推波助瀾，司馬懿的奸人形象，1800年來都難以翻身。但歷史終究以成敗論英雄，司馬懿雖長期為曹家服務，屈居幕後，貢獻智慧，但他先是助曹丕登基，再幫曹家對抗蜀、吳政權，最終其孫司馬炎建立晉朝，尊他為晉高祖，從此天下歸司馬家所有。

若撇開熱血沸騰的忠義情節不談，撇開爾虞我詐的攻城略池不談，撇開製作精美的時代大戲不談，司馬懿的成功之路絕非僥倖，他的成功來自於幾個特質，其一，沉著低調，擅長等待，不急於一時功名；其二，精於分析，能針對時勢做出正確判斷，事後必檢討並加以修正；其三，對於資源的掌握必達到百分之百，人力、物力都用在刀口上，不打沒把握的仗；其四，忍人所不能忍，絕不意氣用事，一流軍師不在人前落淚，更不隨便震怒。

也許大眾可以將《軍師聯盟》當娛樂片看，一如把歷史當小說看，然而一代人物必有他可取之處，你可以喜歡他，可以討厭他，但若他有一事能對你有所啟發，你就可能成為贏家，這戲，這故事，就有威力。

(中國時報)