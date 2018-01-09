敖幼祥推動漫 每年100萬

2018年01月09日 04:09 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

還記得小時候看的連載漫畫《烏龍院》嗎？《烏龍院》作者敖幼祥38年前創作烏龍院後，積極催生烏龍院動畫片，2017年11月在網路平台騰訊網播出，2個月就突破1億次的點閱率；敖幼祥昨日除了公布這項喜訊，也宣布每年提供新台幣100萬元獎學金，資助台灣動漫產業。

104集網路平台播出

今年62歲的敖幼祥，成名作《烏龍院》系列，是1980年在《中國時報》專欄連載，讓他一炮而紅，甚至還連載到海外；但也因為壓力過大，一度封筆隱居花蓮，還和公司有著作權糾紛案（2005年勝訴）。2002年他轉戰大陸成立漫畫工作室，並在大陸創作《烏龍院大長篇》，2017年獲得騰訊視頻投資拍攝。

敖幼祥表示，改編自漫畫「烏龍院大長篇《活寶》」的動畫片，每集13分鐘，預計製播104集，2017年11月每周三於騰訊網播出，到12月30日點擊率已經破1億次。

敖幼祥說，這代表台灣的漫畫創意實力可以在許多地方發光發熱，只是台灣的政府、出版社、代理業者缺乏信心，導致漫畫家失去創作平台，無法發揮熱情。

資助漫畫家持續創作

為了讓台灣動漫「動起來」，敖幼祥在烏龍院動漫騰訊網點擊破億記者會上宣布，要回饋台灣漫畫，每年捐新台幣100萬元做為「烏龍院動漫獎學金」，用於辦理烏龍院漫畫小巴，繼續前進花東偏鄉小學，續推動漫扎根計畫；協請台北市漫畫從業人員職業工會聘請漫畫家，前往與動漫相關科系的大專與高中、職等校院授課，以推廣漫畫基礎人才教育；協助台北市漫畫從業人員職業工會；資助漫畫家每月固定薪資，以6個月為期創作160頁漫畫。

敖幼祥說，向台灣政府疾呼多年，「喉嚨已經啞了，」現在他的作品有市場，代表有資金、有能力扶植台灣本土漫畫家，所以不能等、也不願等，更希望出版社支持這股力量，共同將台灣漫畫家的創作實力，衝向全世界。

(中國時報)