新海誠原畫展 創作祕密大公開

2018年01月09日 04:09 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

日本當紅動畫導演新海誠，2016年以《你的名字》襲捲全球，票房高達3.5億美元（新台幣105億元），他的作品原稿、分鏡圖及角色設定等現在台展出，之後也將在上海、首爾等地展出。

策展人田尻燕玲表示，日本國立新美術館才在去年11月為新海誠辦展，展出至少1000張的動畫草圖、原稿和分鏡等，「這也是日本國立新美術館第一次展出漫畫家的作品。」

1973年生的新海誠，本名新津誠，是日本土木工程商之子。他並非美術科系出身，卻喜歡做動畫，童年深受宮崎駿《風之谷》、《天空之城》等作品感動。他就讀日本中央大學文學系，大學時期參與兒童文學研究會，製作繪本。畢業後進入遊戲公司工作 ，學習動畫製作。

很多人以為新海誠是新人，其實他投入動畫創作15年，已累積6部動畫作品，2002年獨立完成的《星之聲》，一手包辦劇本、分鏡、作畫到配音，就能看出他的創作才華。

在《星之聲》之前，新海誠曾獨立製作短片《她和她的貓》，從公貓的視角描述獨居都會女子的生活日常，片中即可見新海誠動畫中常有的獨白、光影變化等特色。

田尻燕玲表示，為了讓大眾更能了解新海誠的動畫世界，特展特地重建了許多動畫場景，如重現《言葉之庭》男女主角見面的涼亭，並透過AR擴增實境，讓民眾能拍下雨中涼亭的畫面。

此外為了讓人更了解動畫製作過程，策展單位也特別整理出新海誠動畫作業的SOP，包括從《星之聲》當中以鉛筆單色勾勒的分鏡，到《秒速五公分》用色鉛筆畫分鏡圖，到後來《言葉之庭》用電腦畫分鏡圖，讓粉絲了解新海誠的創作軌跡。

(中國時報)