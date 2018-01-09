恐怖驚選輯 伊藤潤二動起來

2018年01月09日 04:09 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

出道30年，恐怖漫畫大師伊藤潤二的漫畫終於「動起來」，動畫《伊藤潤二驚選輯》在日、台、陸均引起話題。（本報資料照片）

恐怖漫畫大師伊藤潤二的作品終於「動」起來，13集動畫近期在亞洲各網路影音平台同步播映，並陸續在台北、上海、重慶、香港舉辦首映會，要讓動漫迷徹底驚嚇。

代理伊藤潤二動畫台灣地區版權的木棉花副總經理楊國祥表示，這次推出的《伊藤潤二驚選輯》動畫，分為日本版和海外播送版，其中海外版為了符合各地的播映規定，稍作刪改，「比較血腥的畫面就做了調整，但不減伊藤潤二的恐怖威力。」

伊藤潤二以「富江」、「雙一」、「十字路口美少年」等恐怖角色，在全球擁有無數死忠粉絲，銷售超過200萬冊，從漫畫改編的電影就有16部，作品《魚》曾在2011年時改編為單集動畫。

伊藤潤二自5歲起就愛看日本漫畫家楳圖一雄與古賀新一的奇怪漫畫，也用紙箱、瓦楞紙當素材，自己畫漫畫、製作手工書，「我特別關注事物的黑暗、扭曲的一面。」

23歲那年，伊藤潤二以《富江》出道，劇情描述邪惡少女富江自視甚高，有著絕世的美貌，周旋於男同學和師長之間，屢次被殺害又能復生、報仇，特殊畫風及驚悚故事，引起漫迷廣泛注意。

1995年，伊藤潤二創作《雙一》，則有他童年影子，「雙一是小時候的我的扭曲版本。」表面上陰沉、自閉、嘴裡總是咬著鐵釘的雙一，自認擁有超人的能力，晚上就帶著詛咒娃娃、鐵釘和錘子到樹林中，詛咒他看不順眼或是無視他的同學，卻往往適得其反，甚至因此遭殃。

不過儘管漫畫暢銷，伊藤潤二的作品卻未被動畫化，這次推出《伊藤潤二驚選輯》可說是30年來頭一遭，第一集的內容正是源自伊藤潤二童年的《雙一恣意的詛咒》，描述就讀六年級、個性彆扭、陰森的少年雙一，透過詛咒攻擊身邊同學的故事。

伊藤潤二也透過影片表示十分喜愛動畫版，「第一集動畫劇情節奏緊湊，而且飾演雙一的配音員三矢雄二演技非常好。」

除了《富江》和《雙一》，後續包括《時裝模特兒》、《押切怪談》、《至死不渝的愛》和《蛞蝓少女》等作品，都將被改編成動畫，在「驚選輯」中播出。

伊藤潤二目前正在日本連載漫畫《人間失格》，改編自太宰治的同名小說，將他筆下人物詭譎的風格結合太宰治作品的陰鬱與絕望，一開場便描繪主角作家的自殺場景。接下來他也將繼續籌備新的恐怖漫畫作品。

(中國時報)