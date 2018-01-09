金球獎好黑 影帝也涉嫌

2018年01月09日 01:04 中國時報 潘鈺楨 報導

戲劇類影帝 蓋瑞歐德曼（法新社）

歐普拉上台領終身成就獎時，一席演說振奮人心。（美聯社）

名導波蘭斯基因性侵被通緝，多年來不得返美。（路透）

第75屆金球獎於台灣時間8日上午舉行頒獎典禮，在名製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）現出狼形後第一個大型盛典上，性侵議題不意外主宰話題；歐普拉（Oprah Winfrey）今年成為首位黑人女性的終身成就獎得主，她字字鏗鏘地說：「說出真相是我們強而有力的武器。」並連喊3遍「他們的時候到了」，台下掌聲久久不斷。

歐普拉鼓勵女性：「即使身處黑夜也要擁抱希望，嶄新之日漸露曙光，黎明到來，是眾人奮鬥不懈引領我們至那個時代，那個沒有人再說出『Me too（我也是）』的時代。」隨自主與平等意識的成熟普及，過去被合理化的不公義都可能重新攤在陽光下，包括今年2位新科影帝，也在這歡愉的加冕時刻，被質疑是「加害人」之一。

波蘭斯基受包容

昨詹姆斯法蘭柯（James Franco）奪下喜劇類影帝後，女星艾麗西蒂（Ally Sheedy）在推特暗指法蘭柯是她離開娛樂圈的主因；法蘭柯過去就時有爭議，曾在網路勾搭17歲未成年少女。新科戲劇類影帝蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）則被第3任妻子控告家暴，指他在孩子面前用電話毆打她。

昔日好萊塢對性侵、性騷擾無限包容，導演羅曼波蘭斯基（Roman Polanski）性侵未成年少女，即便遭美國起訴、逃亡海外40年依舊享譽影壇，還在2003年以《戰地琴人》拿下奧斯卡最佳導演。當他2009年在蘇黎世遭瑞士警方逮補時，竟有超過百位名人，包括馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）、大衛林區（David Lynch）、伍迪艾倫（Woody Allen）聯署請願釋放他。

不再被社會寬貸

伍迪艾倫的挺身或許是同類相惜，他即使發生與養女宋宜結婚的醜聞仍一路得獎，2014年他獲頒金球終身成就獎時，另一名養女法羅以公開信揭開她7歲時遭艾倫性侵的過往，但82歲的艾倫並未受到抵制，仍端著大師美名，維持一年一部電影的產出。

任何意圖掩蓋、開脫的言論，現已不再被社會容許，麥特戴蒙（Matt Damon）光在節目上說：「性騷擾、性侵、開玩笑有程度上的差別，不能一概而論。」就引發網友炮轟，連署要求剪掉他客串《瞞天過海：八面玲瓏》的戲分。更別說凱文史貝西（Kevin Spacey）、路易CK（Louis C. K.）等一線男星，在傳出性侵醜聞後，立即面臨換角與作品全面下架的命運。

當被害者發現挺身而出能避免其他人成為受害者，當人們發現挺身而出可讓受害者不再自舔傷口，那麼這個社會就再也沒有空間容許視而不見、充耳不聞地偏袒特定族群。（相關新聞刊B2、B3）

(中國時報)