群星猛酸好萊塢權力扭曲

2018年01月09日 01:04 中國時報 徐桐炘 報導

女演員與人權運動者齊踏上紅毯宣揚「Times’ Up」。上排左起：塔拉納柏克、蜜雪兒威廉斯、艾美莉卡弗瑞娜、潔西卡雀絲坦、艾美寶樂、梅莉史翠普，下排左起：娜塔莉波曼、蒲艾真、薩魯傑雅拉曼（法新社）

第75屆金球獎在「Time's Up」（暫譯，時候到了）運動的振聲疾呼下，幾乎所有明星都穿著黑色服裝出席，典禮少了爭奇鬥豔，多了幾分沉重的社會責任。黑衣金球獎提醒弱勢也有發聲權力，運動發起人之一的梅莉史翠普（Meryl Streep）在紅毯說：「大家開始注意到不平等的權力將導致更多侵犯，所以我們鼓起勇氣，在這特殊的時刻，身穿黑衣站在一起，徹底與過去說再見！」

艾瑪華森（Emma Watson）也對能參與感到激動不已，「尤其這場運動是跨越產業、社群，也橫跨所有距離空間。」好萊塢近年風波不斷，但也屢次揭發不同人權議題，2014年裸照外洩事件引發隱私權的關注、2015年奧斯卡成為呼籲同工同酬的兩性平權發言台、2016年「奧斯卡好白」凸顯種族歧視問題，而2017年連爆的好萊塢性侵黑幕則成為最後一根稻草，「Time’s Up」是好萊塢對現況的最後怒吼。

昨群星把握機會猛酸好萊塢權力扭曲的畸形現況，吉納戴維斯（Geena Davis）在頒發戲劇類電影男主角獎時，打趣說入圍者「決定捐出一半的薪水，這樣女星才能賺得比男星多。」而娜塔莉波曼（Natalie Portman）趁介紹導演獎入圍名單時，刻意強調：「以下是入圍的『全男性』導演。」芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）則說：「我是唯一得過（金球獎）最佳導演的女性，那是1984年，已是34年前的事，時候到了！」

多個聯盟團體組成

穿黑衣參與金球獎雖也有偽善與無濟於事的批評，但「Time’s Up」其實有更宏遠的計畫，最重要的目標是籌募1600萬美金（約4.7億台幣）作為性侵受害者法律訴訟的經費，其他主要訴求包括將推動立法處罰容忍性侵害犯罪者的企業，並減少透過保密協定要求受害者封口的可能性；也將加強片場和經紀公司的兩性平權。

該運動無實質領導者，分為多個聯盟團體，包括由名女權律師安妮塔希爾（Anita Hill）為首的「職場性騷擾和平等推動協會」，團體「50/50by2020」致力於實現職場權力平權，另外還有團體確保所有弱勢，男女同性戀者、雙性戀和跨性別者的聲音都能被聽見，也有人負責法律辯護基金，款項由國家女性法律中心的性別平等法律網執行，為受害者與律師牽線。

好萊塢雖仍不斷以美國文化洗腦全球，如今還爆出諸多不堪髒事，但藉由「Time’s Up」，從業人員對人權的自覺及自省，不只透過作品傳遞，更在全球關注並轉播、報導的獎項上，盼用實質行動，為世界帶來另一股正面改變的影響力。

(中國時報)