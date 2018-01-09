紅毯黑時尚 人權鬥士當綠葉

2018年01月09日 04:10 中國時報 陶福媛 、 徐桐炘 報導

巨星齊穿「Time's Up」T恤挺活動，左起娜塔莉波曼、潔西卡雀絲坦、艾格拉米瑞茲、蘿拉鄧恩、伊娃朗格莉亞。（取材自IG）

時尚品牌和造型師向來在金球紅毯上精銳盡出，今年金球獎卻為響應「Time’s Up」運動齊心共創「黑潮」。服裝，從來就不只是禦寒遮羞的工具這麼簡單。爭女權，一向都是從外表的穿衣打扮進行反省，並透過服裝勇敢發聲。打從60年代女權分子公開「焚燒胸罩」，到聖羅蘭掀起「女穿男裝」的風潮，讓女人穿上黑色煙裝，都是透過外在服裝的改變，重新思索自我的角色定位。

今年金球獎紅毯上的黑時尚，同樣是女人透過服裝宣示自我主張的行動，勢必會在女權運動史上寫下一頁。明星造型師從12月起忙得團團轉，但並不以此為苦，同盼業界能實現男女平權，打造「Time’s Up」活動徽章的名設計師阿利安妮菲利普斯（Arianne Phillips）甚至建議時尚圈捐款支持反職場性騷擾。

拋誘因募款

阿利安妮曾參與Prada、Mr. Porter和Jeremy Scott等時尚品牌計畫，她積極敦促時尚業響應募款，還聰明拋出誘因，「如果要我花錢在刀口上，我會將那些品牌記在筆記上，並樂意和他們做生意。」她的做法並不孤單，有不少造型師同樣表示在獎季只想和捐款品牌合作。

以往女星走紅毯，身邊總會有個男伴擔任「護花使者」，不過今年多位女星撇開男伴，邀女權和工運界的好友一起走紅毯，梅莉史翠普（Meryl Streep）身旁的台裔美籍女性蒲艾真是美國「全國家庭傭工聯盟」總監，蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）則與#Me Too運動發起人塔拉納柏克（Tarana Burke）相伴，以姊妹情誼的形象宣示反職場性騷擾的主張。

(中國時報)