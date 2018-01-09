黑禮服救星低調奢華鑽石吸睛

2018年01月09日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

潔西卡雀絲坦配戴伯爵珠寶走金球獎紅毯。（Piaget提供）

梅莉史翠普（左）和曾獲選時代雜誌百大人物的蒲艾真一起走紅毯。 （法新社）

瑪格羅比以Tiffany鑽石飾品搭配GUCCI黑色深V領禮服。（Tiffany提供）

瑞絲薇斯朋以寶格麗鑽石耳環和手環搭配Zac Posen黑色禮服，風格低調奢華。（CFP）

開雲集團老闆娘莎瑪海耶克搭配要價逾1.5億的Harry Winston鑽石套件，展現實力。（CFP）

由於本屆金球獎的紅毯星光是一逕的黑，熠熠閃亮的珠寶飾品，就自然成為紅毯上的吸睛焦點。為了符合抗議性騷擾的紅毯主題，五彩繽紛的有色寶石雖不乏擁護者，但低調奢華的鑽石，更受女星的青睞。

以《淑女鳥》拿下金球獎影后的莎雪羅南（Saoirse Ronan），以一襲加強墊肩設計的VERSACE黑色訂製禮服搭配卡地亞珠寶走紅毯，肩上的亮片刺繡猶如披戴肩盔甲的女戰士，符合今年金球獎紅毯宣示女權的主題。

發起穿黑禮服走紅毯運動的瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon），以羽翼造型的寶格麗（Bvlgari）鑽石耳環和鑽石手環搭配Zac Posen黑色禮服現身。選擇寶格麗珠寶的還有潔西卡貝兒（Jessica Biel），她以輕柔浪漫的DIOR黑色絲紗禮服，搭配寶格麗鑽石耳環，風格內歛但不減奢華。

開雲集團老闆娘莎瑪海耶克（Salma Hayek）則身穿集團旗下的Balenciaga黑色褲裝帥氣走紅毯，身上佩戴的Harry Winston鑽石套組包括項鍊、耳環和手環等，總價逾500萬美金（約1.5億台幣），展現實力。

日前才來台出席金馬獎的潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）是伯爵（Piaget）珠寶的代言人，她選穿亞曼尼高級訂製禮服搭配伯爵珠寶，偌大的鑽石耳環和鑽石腕表呼應黑色禮服的銀色亮片刺繡，顯得十分耀眼。

瑪格羅比（Margot Robbie）選穿GUCCI黑色深V領禮服，加強墊肩的設計與深V領形成完美的倒三角型，性感但又不減氣勢，搭配Tiffany鑽石耳環和戒指低調小巧、不搶風采，是聰明選擇。

(中國時報)